Beveiligers moeten dominante jongeren in Spoorpark in toom houden

Veel jongeren in het Spoorpark in Tilburg.

Het spoorpark in Tilburg gaat beveiligers inzetten in de avonduren.

Het Spoorpark in Tilburg gaat beveiligers inzetten in de avonduren. Die moeten ervoor zorgen dat jongeren niet te dominant aanwezig zijn in het fonkelnieuwe park.

Het vorige maand geopende park in de binnenstad van Tilburg is een groot succes. Het trekt veel bezoekers en in de avond vooral veel jongeren. En die zorgen wel eens voor overlast. “Ze zetten muziek soms hard, en er gaat ook wel eens bak om”, zegt Anita de Haas van de Stichting Spoorpark. “Wat we niet willen is dat jongeren ’s avonds het park gaan domineren en dat andere bezoekers het dan gaan mijden.”

Eerder

Het park is ’s nachts gesloten. Daarom was er al beveiliging ingehuurd om rond middernacht het park leeg te maken en de poorten te sluiten. En nu komen de beveiligers eerder om de bezoekers wat in de gaten te houden.

Jongeren in het park snappen het wel een beetje. “Er zullen hier ’s avonds best wel jongeren hangen’” , zegt de een. “Daarginds zit altijd een groep jongeren die de muziek hard zetten”, zegt een andere bezoekster. ”Maar je kunt daar ook zelf naar toegaan en ze aanspreken. Ze doen niks verkeerd.”

Iedere dag

De stichting Spoorpark is natuurlijk ook blij met al de belangstelling van de jeugd. “Natuurlijk zijn we blij met hen”, zegt de Haas, “als ze er maar voor zorgen dat ook anderen er plezier van hebben.”

De beveiligers zijn er in de zomermaanden iedere dag van half tien in de avond tot één uur in de nacht.