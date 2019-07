Zorginstellingen voor zware probleemjongeren moeten 10 miljoen euro extra bezuinigen

DEN BOSCH -

Zorginstellingen voor jongeren met zware en complexe problemen in Noordoost-Brabant moeten 10 miljoen euro extra bezuinigen. Dat blijkt uit vragen die de gemeenteraadsfractie van de PvdA aan het college van B en W in Den Bosch heeft gesteld. Volgens de PvdA komt de zorg voor jonge inwoners hierdoor in gevaar.