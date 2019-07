Zeynep Dag ontwierp schoenen voor Beyoncé en Rihanna, nu begint ze haar eigen modeopleiding

In een wit shirt en jeans loopt ze het gebouw binnen waar vanaf september de opleiding van start gaat. Maar onder die eenvoudige strakke spijkerbroek natuurlijk haar eigen ontworpen schoenen: zilveren pumps met een hak van maar liefst 12,5 centimeter.

Gouden laarzen

Ze veroverde er de wereld mee: vorig jaar verkocht de Eindhovense een paar 24 karaat gouden laarzen aan Beyoncé. Nu start ze met het geld dat ze in de schoenenbusiness verdient deze fashion-opleiding. De school is eigenlijk uit haar eigen frustratie geboren. "Het komt door mijn eigen kunstacademiejaren. Ik wilde zelf altijd schoenen ontwerpen, maar dat mocht daar niet."

Bij haar mag het straks allemaal: van schoenen tot tassen en hoeden. Ze begint met een groep van zo'n 25 studenten. "Meer passen er eigenlijk niet in de ruimte die we nu hebben", lacht Zeynep. "Het is heel hard gegaan: in januari kreeg ik dit idee en nu moeten we al kijken of we kunnen uitbreiden."

Bling bling

De schoenontwerper is nu nog druk met de laatste behangetjes uitzoeken. Dat wordt natuurlijk ook met hier en daar wat bling bling. "Er moet wel wat glamour bij!" Of de opleiding net zo duur is als haar schoenen? "Haha, nou het is wel een particuliere opleiding, maar ik vind het belangrijk dat het voor iedereen bereikbaar is. Voor mij is het ook geen businessmodel. Je betaalt 6500 euro voor een jaaropleiding en 4000 voor de avondopleiding."

En ze is niet bang dat ze op deze manier haar eigen concurrentie opleidt. "Nee, het lijkt me juist geweldig als ze succes krijgen. Dat ik dan kan zeggen: die heb ik opgeleid!"