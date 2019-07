Dragqueens, regenbogen en heel veel roze: Roze Maandag in beeld [VIDEO/FOTO'S]

Het was maandagmiddag topdrukte in het centrum van Tilburg. De straten liepen vol met feestende dragqueens, mensen met regenboogvlaggen en nieuwsgierige mensen die gewoon een kijkje wilden nemen. Ook nieuwsgierig hoe de middag eruitzag? In de onderstaande video zie je een samenvatting van de dag:

Om half een startte de Pride Walk. Bezoekers liepen richting de Korte Heuvel waar Roze Maandag officieel werd geopend. Vanaf dat moment werd er uitbundig gefeest en kleurde de stad helemaal roze. Bekijk hieronder de foto's:

Drukte in de straten van het centrum van Tilburg (Foto: Lobke Kapteijns).

Soms zijn kleine roze details al genoeg (Foto: Lobke Kapteijns).

De dag bestaat natuurlijk vooral uit... liefde (Foto Lobke Kapteijns).

Het was een hete dag, dus mensen konden wel wat verkoeling gebruiken (Foto: Lobke Kapteijns).

De één was maandagmiddag nog meer uitgedost dan de ander (Foto: Lobke Kapteijns).

Niet iedereen hield zich aan de dresscode, maar dat betekent niet dat je niet mee mag doen (Foto: Lobke Kapteijns).

Lekker met z'n allen feesten (Foto: Lobke Kapteijns).