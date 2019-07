'Ga niet op het heetst van de dag wandelen of fietsen met je hond", waarschuwt de dierenambulance

Wandelen of fietsen is geen goed idee (foto: Collin Beijk).

Niet alleen mensen, ook dieren hebben het zwaar met deze extreme temperaturen. De Dierenambulance Brabant Zuid-Oost waarschuwt diereneigenaren om niet alleen op zichzelf, maar ook op hun beestjes te letten. "Op het heetst van de dag gaan wandelen of zelfs rennen met je hond is echt geen goed idee."

Van een echt hitteprotocol is geen sprake bij de dierenambulance. 'We krijgen overdag minder meldingen omdat het door de hitte wat rustiger op straat is, maar in de ochtend en avond is het hartstikke druk", zegt Saskia Thijssen.

Echt sprake van 'hittemeldingen' is er nog niet. Opschalen gebeurt dan ook niet volgens haar, maar is ook niet echt mogelijk vanwege het beperkte aantal auto's en vrijwilligers.

Geen airco

Thijssen vindt haar collega's op de ambulance deze dagen echt helden: "In plaats van bij het zwembad te luieren, kiezen ze er vrijwillig voor om in de hete zon dieren te redden en dat gebeurt zonder airco. Die hebben ze niet in de auto."

Daarom proberen ze dieren nu zo snel mogelijk naar het opvangcentrum of naar de dierenarts te brengen zodat ze zo kort mogelijk in de auto zitten. "Misschien is dat dan wel een beetje een hitteprotocol."

Aanspreken

Thijssen benadrukt dat baasjes echt rekening met de hitte moeten houden. "Laat je hond 's ochtends vroeg of 's avonds laat uit en niet op de heetst van de dag." Als de hond dan toch uit moet, even kort en zoveel mogelijk in de schaduw. Dat gebeurt op de dieropvang in de Doornakkers ook.

Toch zijn er volgens haar mensen die ervoor kiezen om met hun hond 's middags te gaan hardlopen of fietsen. "Dan mag je de baasjes echt aanspreken of 114, het noodnummer voor dieren, bellen. Dat kan echt niet nu!" Ook blijft Thijssen waarschuwen voor honden die in de auto achterblijven. "Het gebeurt nog steeds!

Oververhit

Honden en katten lopen soms weg en dat is bij dit soort temperaturen extra gevaarlijk volgens Thijsen. "Voor de eigenaar: sla gelijk alarm. Voor een vinder: Meteen water aanbieden en de schaduw opzoeken." Ook moeten de eigenaren van katten ervoor zorgen dat het kattenluikje altijd open is.

Een veel voorkomend misverstand is dat als een hond oververhit is (wat je ziet aan veel hijgen, futloosheid en soms braken) mensen nog wel eens een hele bak koud water over het beestje willen gooien.

"Koude natte handdoeken over het lichaam, met name bij de voetzolen, over de buik en in de liezen is het beste", laat dierenarts Frits Verstappen uit Best weten. Wel wordt aangeraden om die handdoeken regelmatig met koud water te verversen en ook de dierenarts of dierenambulance in te lichten.