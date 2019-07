Snikheet in Brabant: deze evenementen gaan niet door of worden aangepast

Deze week daalt het kwik overdag zelden onder de dertig graden. Het wordt snikheet en ontzettend droog. Dat betekent dat er nogal wat evenementen zijn die niet door kunnen gaan of moeten worden aangepast. Hieronder een overzicht dat gedurende de week wordt aangevuld.

Vakantiemarkt in Mill (woensdag)

De Vakantiejaarmarkt in Mill grijpt woensdag tijdig in tegen de warme temperaturen. Hoewel het gratis festival, dat toe is aan de 36ste editie, door de hitte minder bezoekers verwacht dan gebruikelijk, worden er meerdere waterpunten neergezet en wordt het EHBO-team uitgebreid.

Geen bingo tijdens kermis in Tilburg (hele week)

De kermis in Tilburg gaat natuurlijk gewoon door. Wel wordt de kermisbingo op donderdag vanwege de oudere deelnemers afgelast. Er zijn daarnaast meerdere punten waar bezoekers gratis water kunnen krijgen.

Besloten wedstrijd Willem II afgelast (woensdag)

Vanwege de verwachte hitte meldt Willem II dat de (overigens besloten) oefenwedstrijd tegen Panachaiki is afgelast. Zaterdag, tijdens de traditiegetrouwe ‘Koningsdag’, speelt de ploeg wel gewoon tegen OFI Kreta. Iedereen is dan vanaf één uur welkom.

Meer water tijdens kermis in Uden (hele week)

Tijdens de grote kermis in Uden gaat de gemeente met verneveld water sproeien. Niet alleen de plantjes, maar ook de bezoekers worden zo natgeregend. Daarnaast worden er waterpunten neergezet en lopen er EHBO-ers rond met water voor bezoekers.

Zomerschool in Oosterhout (hele week)

De zomerschool in Oosterhout, dat gezellige uitstapjes organiseert voor 50-plussers, lijkt gewoon door te gaan de komende dagen. “Maar wij kijken wel naar de situatie. Dinsdag gaan we naar de keurslager, dan gaat alles door, maar donderdagochtend is nog een vraagteken. Dan vindt er een bezoekje aan een kas plaats”, aldus een woordvoerder.

