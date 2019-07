Water, zout en aandacht zijn de toverwoorden om bij deze hitte het hoofd koel te houden

Niet zo veel zout gebruiken. Hoe vaak krijg je dit niet te horen van huisartsen, cardiologen, diƫtisten of andere deskundigen? Nou, vergeet voor even die waarschuwing, want juist in deze warme dagen is het erg belangrijk om wel veel zout binnen te krijgen. Dit stelt althans Jan Hoefnagel, ambulanceverpleegkundige in Uden.

“Als je alleen water zou drinken, dan wordt het zout in je lichaam verdund en dat terwijl je niet zonder water én zout kunt”, aldus de ziekenbroeder. Zout heb je keihard nodig om de bloeddruk en de vochtbalans te regelen.

'Oogje in het zeil houden'

De waarschuwing geldt vooral voor kinderen en ouderen. “De eerste groep wordt in de regel goed in de gaten gehouden, maar op momenten dat het misgaat of mis dreigt te gaan, is het belangrijk dat we ook een oogje in het zeil houden bij de ouderen.”

Zij zijn namelijk gevoelig voor uitdroging en oververmoeidheid. "Ouderen hebben in de regel een andere warmtehuishouding dan mensen tussen de twintig en pakweg zestig jaar. Mantelzorg is dus met name tijdens deze hete periode voor ouderen van erg groot belang. Als je pas aandacht geeft als het misgaat, sta je al met 3-0 achter.”

Tips om hoofd koel te houden

Toch klinkt het allemaal erg logisch. Hoe kan het dat dit soort tips steeds weer over het hoofd wordt gezien?

“Goede vraag, als ik het antwoord, dan heb ik zo de Nobelprijs in handen. Het gebeurt inderdaad nog geregeld dat mensen in deze periode op de spoedeisende hulpposten terecht komen. Je moet er gewoon voor zorgen dat je lichaam zich aanpast aan deze superwarme tijden. "Dus", somt Hoefnagel nog wat tips op, “niet te veel inspanningen leveren, voldoende water en zout innemen en zoek de verkoeling of de schaduw op.”

Kans op koorts

“Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar kijk ook eens om je heen. Zeker voor de mensen die op leeftijd en hiermee kwetsbaar zijn. Je moet er enorm rekening mee houden. Buiten dreigt het de komende dagen veertig graden te worden. Met andere woorden: dan is het warmer dan je eigen lichaamstemperatuur. Dan kun je in situaties terecht komen dat je je eigen warmte niet kwijt kunt en dan krijg je koorts. Nogmaals: zoek dan de verkoeling op.”

