RIVM kondigt Nationaal Hitteplan af: 'Let extra op elkaar en drink genoeg water'

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het Nationaal Hitteplan afgekondigd in verband met de tropische temperaturen waarmee we te maken hebben. Het hitteplan geldt voor heel Nederland. In vrijwel heel het land geldt inmiddels ook code oranje voor aanhoudende extreme hitte. De temperaturen die voor woensdag en met name donderdag worden verwacht, zijn in Nederland nog niet eerder voorgekomen.

Weerdeskundigen hebben het erover dat het absolute hitterecord van 38,6 graden in Nederland waarschijnlijk donderdag gaat sneuvelen. Deze extreem hoge temperaturen zijn voor het RIVM overigens geen reden éxtra te waarschuwen, zo gaf een woordvoerder maandag al aan. “Het hitteplan is in feite een waarschuwing voor de hitte en de risico’s die dit weer met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten”, legde hij uit. Of het nu dertig of veertig graden is, maakt hierbij volgens hem niet uit.

Het besluit om het hitteplan in werking te stellen, is dinsdag genomen door het RIVM in overleg met het KNMI. Dinsdagochtend kondigde het KNMI ook waarschuwingscode oranje af voor aanhoudende extreme hitte.

Wat houdt het hitteplan in?

Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Op die groepen is het hitteplan dan ook met name gericht.

Zij moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. En baby’s en heel jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken.

Andere adviezen:

• Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon.

• Zoek de schaduw op.

• Smeer je huid in met zonnebrand.

• Beperk lichamelijke inspanning in de middag.

• Houd je huis koel door zonwering, ventilator of airconditioning.

LEES OOK: Recordhitte op komst met donderdag mogelijk 40 graden: 'Historisch hete week'

Wie uitkeek naar wat verkoeling op vrijdag komt bedrogen uit. Ook vrijdag verwacht MeteoGroup dat het in onze provincie nog 35 à 36 graden wordt. Voor het weekend voorziet het weerbureau dan wel temperaturen van onder de dertig graden.

Extra maatregelen op het spoor en op de weg

Maandag kondigden onder meer Rijkswaterstaat, ProRail en de NS al extra maatregelen aan in verband met de verwachte hitte. Zo geldt op alle verkeersleidingsposten van ProRail 'code rood'. Deze code wordt van kracht wanneer er kans is op extra verstoringen op het spoor en wanneer er dus 'extra alertheid wordt geëist'.

Bij Rijkswaterstaat is vanaf dinsdagochtend tien uur het hitteprotocol van kracht. Dat houdt in dat automobilisten die met pech langs de snelweg staan direct worden geholpen. Er wordt dan een berger ingeschakeld die de gestrande automobilist naar een veilige locatie brengt, zoals een tankstation of parkeerplaats.