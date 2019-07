Uitdaging! Deze hitterecepten van Brabantse topkoks houden je weg van oven, fornuis en barbecue

Leuk voor kinderen: Fruitpizza

Van: Loes Kolsters, Rebelicious, Oostelbeers

Laten we vooral makkelijk beginnen. Even de spieren opwarmen in de keuken en ons zelfvertrouwen opbouwen. Deze fruitpizza is heel simpel om te maken. En als je hem in een doos met bakpapier serveert, kun je misschien de kinderen (heel even) voor de gek houden. Je hebt een watermeloen nodig die je in pizzastukken snijdt. Je belegt de meloenpunten met fruit naar keuze. Je kunt de pizza bestrooien met kokos of met kokosschilfers. Met dit weer is het ook perfect als leuke traktatie op een feestje



En zeg nou zelf, ziet dit er niet ontzettend kleurig uit?

Fruitpizza door Loes Kolsters, Rebelicious

Nu kun je wel gaan klimmen op de culinaire ladder. Of zullen we meteen gaan voor topniveau? Dat kan. Met dit frisse voorgerecht kom je aardig in de buurt. Af en toe zul je zelfs even moeten googlen voor nadere instructies.

Eerste culinaire uitdaging: Zeebaars, Aguachile Marinade (ja, googlen dus), avocado en komkommer

Van: Gijs van Gils, sous-chef Karpendonkse Hoeve, Eindhoven

De zeebaars eet je dus rauw. Begin met de vis in dunne plakjes te snijden. Je maakt de zeebaars aan met zout, limoensap, limoenrasp en Aguachile marinade. Mocht de marinade te ingewikkeld zijn, probeer het recept dan zonder.

Je pakt een mango en een appel (Granny Smith). Beide snijd je brunoise of gewoon in blokjes. Je snijd dun wat bieslook.

Je maakt de mango, de appel en de bieslook aan met gembersap, limoensap en rasp. Je hebt dan een compote.

Niet opgeven nu! Volgens Gijs kan een volhouder hier een heerlijk fris gerechtje uit slepen. Hier even een foto van het overheerlijke eindresultaat om je te motiveren.

Een heerlijk fris voorgerecht met zeebaars van sous-chef Gijs van Gils

Ziet er heerlijk uit, toch? En mensen zullen onder de indruk zijn. Dus grijp nu de avocado en snijd hem vol goede moed aan stukken. Maak de avocado aan met limoensap en limoenrasp.

Zorg dat je een Granny Smith ook julienne gesneden hebt. Doe er een beetje citroensap overheen, tegen de verkleuring.

Snijd een cumquat in plakjes en maak een mooi bordje klaar. Wil je weten hoe? Kijk dan hoe Gijs van Gils dit doet:

Nu denk je zeker dat je alles kunt in die keuken. Misschien dat je dan klaar bent voor een creatie van topkok Jermain de Rozario uit Helmond. Hij is bereid om een recept te delen dat tot nu toe geheim was! Het is uitdagend, want je moet iets afblussen. Maar ga er gewoon voor, je kunt het!

Geheim recept: Salade de Rozario

Van: Jermain de Rozario, De Rozario, Helmond

Je maakt een jus van groene curry met de volgende ingrediënten:



1 bosje koriander



8 patron pepertjes



4 eetlepels vissaus ( olie )



100 gr korianderzaad



500 ml kokosmelk



100 ml kippenbouillon



Doe de koriander, pepertjes, vissaus ( olie ) en korianderzaad in een keukenmachine en draai deze fijn, doe het mengsel in een steelpannetje en blus alles af met de kokosmelk en kippenbouillon, laat dit op laag vuur 10 minuten trekken. Dan alles in de blender doen en op de hoogste stand 5 minuten laten draaien en dan zeven boven een steelpan. Dan de jus nog 3 minuten op laag vuur laten trekken en op smaak brengen met peper en zout.





Voor de salade:



Maak 1 watermeloen schoon en snijd deze in stukken ( zo groot als jij zelf lekker vindt)





Snijd 4 romatomaten in stukken en maakt de tomaten aan met olijfolie, peper en zout.

Snijd 10 cherrytomaten doormidden en maak deze aan met 1 theelepel Kikkoman soja en 1 theelepel sesamolie.

Snijd 4 Little Gem aan stukken en maak deze aan met olijfolie, peper en zout.



Je hebt tot slot nog 500 gram Hollandse garnalen nodig. Wanneer alles is gesneden en aangemaakt, moet je alles mengen in een schaal met de Hollandse garnalen erop. Serveer de groene curry apart in een kommetje met een lepel ernaast.

Gelukt? Dan wil Jermain heel erg graag het resultaat zien. Zet je foto op Instagram en stuur hem naar @jerm1rozario. En is Jermain onder de indruk? Dan maakt hij het misschien wel een keertje voor jou...

Energie over? Nog zin in een ander stukje vis dan? Je mag natuurlijk ook wachten tot de volgende hittegolf, maar de vraag is of je dat met dit receptje vol kunt houden. Neem hier de tijd voor, want je slaat aan het marineren.

Uit het zonnige Someren-Eind: Ceviche met makreel

Van: Jan van Hout, restaurant Ons Jongens, Someren-Eind

Je hebt 2 makreel filet zonder vel en graat

nodig. Snij de makreel in repen van ongeveer 4 cm. Meng de volgende ingrediënten voor de marinade:

2 tl groene curry pasta



120 ml limoensap



2 tl soja saus



1 tl gemalen zwarte peper korrels



10 gr zeer fijn gehakte knoflook



1 tl zeer fijn gehakte gember

Laat de vis er minimaal 2 uur in marineren. Je bent er nog niet, bestudeer het lijstje met volgende ingrediënten maar eens.

2 stuks avocado



1 limoen



1 venkel



1 granny smith appel



6 radijsjes



50 gr azijn



50 gr suiker



100 gr appelsap



8 cherry tomaatjes (verschillende kleuren zijn leuk voor de opmaak)



100 gr snijboon



1 bosje bieslook



1 dl zonnebloem olie





Verwijder de pit en schil van de avocado, blend deze samen met het sap van een halve limoen tot een gladde créme.



Doe dit in een spuitzak en leg koel weg tot het moment van dresseren.





Snijd de radijsjes in kwartjes, meng het azijn en de suiker tot de suiker is opgelost en laat de radijsjes er minimaal 2 uur in marineren.





Snijd reepjes van de venkel en de appel en leg deze weg in het appelsap samen met wat ijsklontjes, de ijsklontjes zorgen ervoor dat de venkel en appel knapperig blijven.





Blend de olie en bieslook, zeef de olie.





Neem een dunschiller en ga hiermee over de lengte van de snijboon, hierdoor krijgen we een soort van spaghetti van snijboon.





Snijd de tomaten in kwartjes en leg koel weg tot het moment van dresseren.





Verwijder de vis, groenten en appel uit de marinade.



Breng de vis op smaak met zeezout.





Gebruik de olie van bieslook en een snufje zout als dressing voor de snijboon spaghetti. (Bewaar wat olie om het gerecht te dresseren)





Zet flinke dotjes avocado crème in een cirkel op het bord.



Dresseer de vis, groenten en appel speels in een cirkel tussen de crème.



Neem de snijboon spaghetti en serveer deze als een vogelnestje in het midden van het gerecht.



Neem een lepel bieslook olie en sprankel deze over het gerecht.