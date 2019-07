Schaliegas winnen blijft te riskant, laat minister weten aan Cuadrilla

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft zich opnieuw uitgesproken tegen het winnen van schaliegas in onder meer Boxtel en Haaren. Dit blijkt uit een brief van minister Eric Wiebes aan Cuadrilla, het Britse bedrijf dat in 2014 verlenging van zijn vergunningen voor de opsporing van schaliegas had aangevraagd.

Toenmalig minister Henk Kamp had die afgewezen, maar hij werd vorig jaar door de Raad van State teruggefloten.

Gevolgen te onduidelijk

In een nieuw besluit schrijft Wiebes dat de gevolgen van het opsporen en winnen van schaliegas voor het grondwater en het milieu te onduidelijk zijn. Dit komt volgens hem door het ontbreken van concrete gegevens over onder meer de schalielagen, diep onder het aardoppervlak. Wiebes laat ook 'maatschappelijke gevoeligheden' meewegen in zijn motivering.



Hoewel de kans bestaat dat Cuadrilla in beroep gaat, heerst er bij Milieudefensie een juichstemming. "Vandaag vieren we een nieuwe overwinning: het ministerie heeft weer een poging van Cuadrilla afgewezen", aldus woordvoerder Evert Hassink. "Het winnen van schaliegas is uitermate slecht voor het klimaat en het milieu. Dat past echt niet meer in deze tijd. Dat willen we niet in Nederland, maar ook niet daarbuiten."