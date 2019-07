Klussen in de hitte: 'Vooral mensen die nooit buiten werken maken zich druk'

Martin Weber maakt zich er niet echt druk om. Ook in het dagelijks leven legt hij tuinen en bestrating aan en is hij dus gewend om onder bijna alle weersomstandigheden buiten te werken. Hoewel hij ook toegeeft dat het nu wel extreem heet wordt.

"Gewoon iets rustiger aan doen, iets meer rusten, veel drinken en goed insmeren. Maar je er vooral niet al te druk om maken. Ik moet er ook wel een beetje om lachen dat vooral mensen die niet veel buiten werken er zo mee bezig zijn."

Hitte in de Celsiusstraat

Zijn ouders wonen aan de Celsiusstraat in Den Bosch. Uitgerekend in de week dat de thermometer wellicht een record bereikt, hebben Christien en Leon Weber hun zoon aan het werk in hun zonrijke achtertuin.

Christien: "Voor ons is het wel handig dat we een zoon hebben die de tuin én de bestrating kan aanleggen. Maar toen we hadden afgesproken dat hij dat deze week kwam doen wisten we natuurlijk nog niet dat het zo heet zou worden. Dus ik zorg dat hij op tijd drinkt en eet en mocht het echt te zwaar worden dan moet het maar even uitgesteld worden."

Iets terug doen voor opa en oma

Maar dat ziet zoon Martin niet zo snel gebeuren. Voordat hij met zijn gezin op vakantie gaat, wil hij de tuin van zijn ouders af hebben. Ook om iets terug te doen, omdat er op zijn ouders als opa en oma altijd een beroep gedaan kan worden.

"Ze springen het hele jaar bij als wij even opvang nodig hebben voor de kinderen en daarom ben ik blij dat ik dit terug kan doen door even de handen voor hun te laten wapperen."

Familiegevoel

Moeder Christien geniet er tegelijkertijd van dat de schoondochter en kleindochter ook even een kijkje zijn komen nemen. "Da's altijd gezellig. Hoe meer mensen er zijn, hoe gezelliger het is. We passen vaak op de kleinkinderen. Ze hoeven maar te bellen en wij staan voor ze klaar. Maar dat is andersom ook zo. Dus geniet ik wel van dit weekje klussen, al hoop ik niet dat het té heet gaat worden."