IJsjes, meer pauzes én koelvesten moeten wegwerkers op A50 koel houden

Is voor jou een hete auto of werken zonder airco al reden om te klagen? Sta dan even stil bij de mensen die het ‘pas echt getroffen’ hebben tijdens deze recordhitte. Zoals de wegwerkers op de A50: daar wordt tot en met donderdagochtend acht kilometer snelweg geasfalteerd.

De snelweg is al sinds vrijdag van Veghel tot knooppunt Paalgraven afgesloten omdat er wordt geasfalteerd. Vrachtwagens rijden af en aan op de A50 om 17 miljoen kilo asfalt te brengen.

Werken boven meer dan veertig graden

Als de wegwerkers aan de slag mogen met het verspreiden, is het asfalt nog steeds meer dan veertig graden. Dat betekent flink zweten voor de wegwerkers.

Heet of niet, er moet gewerkt worden. De weg moet donderdagochtend om zes uur namelijk weer klaar zijn voor gebruik. De wegwerkzaamheden zijn strak gepland, zodat het verkeer zo min mogelijk hinder heeft.

Hitteprotocol

Dinsdag liep de temperatuur op tot 34 graden. Als het warmer is dan 28 graden, is het hitteprotocol van Heijmans van kracht voor de wegwerkers. Rolf Drijfhout van Hooff, projectmanager bij Heijmans, legt uit dat de wegwerkers dan onder andere geen helm meer hoeven te dragen: "Als er geen draaiende elementen meer boven het hoofd hangen en als er geen acuut letselgevaar is, hoeven we de helm niet meer op."

Verder krijgen de mannen ijsjes, meer pauzes én koelvesten die de zon iets draaglijker maken. Koelvesten zorgen ervoor dat de temperatuur ongeveer zes graden daalt.

Woensdag te warm om te werken

Volgens Drijfhout van Hooff is het wel warm om te werken, maar nog niet zo warm dat ze het werk moeten neerleggen. Woensdag is dit wel het geval. Dan wordt het waarschijnlijk warmer dan 35 graden. Vanaf twaalf uur tot vijf uur worden de werkzaamheden op de A50 dan stilgelegd.

"Morgen wordt het wel echt te warm voor de wegwerkers om te werken", aldus Drijfhout van Hooff. "Daarnaast heeft de hitte in de middag ook consequenties voor de kwaliteit van het asfalt. Er gaat dan een tweede laag over de onderlaag heen, maar de onderlaag is met deze hitte dan nog niet genoeg afgekoeld." De werkzaamheden overdag worden verplaatst naar de nacht.

Klaar voor de warmste dag van het jaar

Voor nu heeft Drijfhout van Hooff, ondanks dat hij boven temperaturen van meer dan veertig graden moet werken, nog niet zo veel last van de warmte: "Als de hitte het toestaat, kunnen we doorwerken. Het is wel pittig voor de mannen, maar we moeten het schema voor donderdag halen", zegt hij.

De wegwerkers zijn donderdag gelukkig nét op tijd voor de heetste dag van het jaar tot nu toe. Dan worden namelijk temperaturen van bijna veertig graden verwacht.

