'40 graden? 80 graden is pas het echte werk!', saunabezoekers worden niet warm of koud van de zomer

BERGEN OP ZOOM -

Terwijl de mussen van het dak vallen, het water rijkelijk over de randen van het zwembad klotst en de airco’s overuren draaien, zijn er altijd mensen voor wie het allemaal nog veel gekker kan. Voor deze bikkels is 40 graden nog maar kinderspel. Nee, 80 graden of meer, da’s pas het echte werk. Het is dan ook aardig druk in de sauna’s van Wellness-Hotel Stadspark in Bergen op Zoom. Heet? Nee, heerlijk!