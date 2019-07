Pad vol bouwafval na klachten van inwoners Vught weer afgegraven

Over het Cromvoirtsepad in Vught wordt één keer per jaar een laag zand met gebroken puin aangebracht. Sinds er donderdag weer een nieuwe laag is aangebracht, liggen er onder meer stanleymesjes, badkameronderdelen, glas en schroeven.

Klachten

Omwonenden klagen over het afval dat op het pad voor hun deur ligt. “Ik durf niet meer met mijn hond over het pad te lopen, omdat ik bang ben dat hij afval in zijn bek krijgt”, zei Joël van Boxtel, die aan het pad woont, eerder. Ook krijgen auto’s lekke banden door de scherpe voorwerpen die uit de grond steken en zou het bouwafval slecht zijn voor het milieu.

Afgraven

Prioriteit voor de gemeente waren de asbestdeeltjes die in de grond terecht zijn gekomen. De Omgevingsdienst heeft onderzocht of deze deeltjes een risico vormen voor de volksgezondheid. Dit blijkt niet zo te zijn.

Verder werd er gekeken in hoeverre het afval effect heeft op het milieu. Een woordvoerder van de gemeente Vught legt uit: "Er zit altijd wel iets van vervuiling in het zand. Nu zit er rommel tussen als schroeven en glas. Dat noemen we bijmenging. Volgens de Omgevingsdienst zat er minder dan 1 procent bijmenging tussen de nieuwe zandlaag. Daarmee voldoet het puin milieutechnisch aan de norm."

Het Cromvoirtsepad in Vught lag vol met glas (Foto: Joël van Boxtel).

Omdat de asbestdeeltjes geen gevaar vormen voor de volksgezondheid en het puin milieutechnisch in orde is, was er voor de gemeente geen aanleiding om de puinlaag af te graven. "Maar vanwege de klachten hebben wij samen met de aannemer besloten om de laag puin er toch af te schrapen. We willen dat het een veilige en goed begaanbare weg is, zonder dat omwonenden schade krijgen aan bijvoorbeeld hun auto", aldus de woordvoerder.

Nieuwe zandlaag

Volgens de woordvoerder is het een uitzondering dat er zo veel afval tussen het zand lag. "1 procent afval lijkt weinig, maar je haalt er heel wat uit. Of de nieuwe laag zand helemaal vrij gaat zijn van afval, kan ik niet zeggen. Ik denk wel dat er nu extra op gelet wordt."