IJsjes voor cavia's, koude douche voor varkens: kinderboerderij verwent de dieren tijdens hittegolf

"Eigenlijk zijn dieren veel slimmer. Die blijven kalm en maken zich niet druk. Dat zouden wij mensen ook moeten doen!", lacht Gerry van Rooij. Ze beheert de kinderboerderij en is vanwege de hitte al om zes uur 's morgens begonnen met de voorbereidingen.

In deze warme periode is het rustig op de boerderij. Maar daardoor hebben de medewerkers het niet minder druk. "We beginnen extra vroeg en zorgen ervoor dat alle hokken vóór de opening schoon zijn. De rest van de dagen letten we extra goed op de dieren", vertelt Gerry. "Onze diepvries ligt propvol. We maken waterijsjes met daarin groenten en fruit voor de knaagdieren."

IJskoude bakstenen

Naast ijsjes liggen er ook bakstenen in de vriezer. "Die leggen wij de konijnen, zodat ze zich koel kunnen wrijven. Dat vinden ze heerlijk." Om de schapen te beschermen tegen de hitte worden er doeken opgehangen voor extra schaduw."

Toch kunnen de meeste dieren heel goed tegen de hitte. "Ze weten zelf heel goed wat ze moeten doen. En dat is vrij weinig!", lacht Gerry. "Ze zoeken lekker de schaduw op en houden zich koest."