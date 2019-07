Meld ons jouw hete werkplek tijdens de hitte, dan komen wij verkoeling brengen

Bakker Pieter van Nassau uit Oirschot staat bijvoorbeeld tussen de ovens. Dat is normaal al heet, maar als het in de zaak dan ook nog 33 à 34 graden is, breekt er wel een extra zweetdruppeltje uit. Toch klaagt Van Nassau niet.

'Geen medelijden'

"Je moet nooit medelijden hebben met bakkers, want die hebben gewoon het mooiste vak dat er bestaat", zegt hij. Ook heeft hij nog een goede tip. "Je moet gewoon je ogen dichtdoen en aan winterse taferelen denken. Doe er ook nog even een goede 'brr' bij en ril wat. Dan doe je gewoon alsof je het koud hebt." Voor hem werkt het.

Werken tussen de ovens tijdens een hittegolf

