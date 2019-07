Tropische dag en oud hitterecord kan sneuvelen, 28 graden al vroeg aangetikt [LIVEBLOG]

10.35

Op verschillende plekken in Nederland zijn strooiwagens te zien en dit is niet omdat het zo koud is. Strooizout zorgt ervoor dat het asfalt afkoelt. In Brabant is dit niet nodig volgens Rijkswaterstaat. "Hier liggen ZOAB asfalt en dat hoeft niet afgekoeld te worden. Ook op de rijkswegen in de provincie is dit niet nodig."

10.20

Door de hitte worden woensdag ook verschillende evenementen afgelast of aangepast. Het dierenpark in Mierlo/Nuenen opent woensdag een uur eerder haar deuren in verband met de warmte. De badeendenrace in de Piushaven in Tilburg is afgelast vanwege de hitte.

10.15

Door de aanhoudende tropische temperaturen is er woensdag kans op smog door ozon. Volgens het RIVM wordt de luchtkwaliteit slecht. Er wordt geadviseerd voor mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroeg in de avond, omdat de lucht dan het viest is.

Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen.

10.05

Het RIVM heeft tips om je huis koel te houden tijdens deze warme dagen.

9.50

In het westen van Brabant blijft het woensdag nog het koelst omdat daar een windje waait. Daar zal uiteindelijk de 34 of 35 graden aangetikt worden. In het oosten van Brabant kan het echt warm worden, want aan het einde van de middag kan daar de temperaturen stijgen naar 38 of 39 graden. Dat betekent dat er een record zou sneuvelen. "Het is nog heel erg spannend", vertelt Meteogroup.

9.40

Met deze warmte wordt aangeraden om niet al te veel activiteiten te ondernemen en voldoende rust te houden. Het is niet alleen oppassen voor de hitte, de zonkracht is ook heel sterk. De UV-index is zeven en dit betekent dat de onbeschermde huid binnen 10-15 minuten rood kan kleuren. Dus: veel smeren!

9.30

9.15

Het is nog vroeg in de ochtend, maar de 28 graden is in Woensdrecht al aangetikt. Op dit moment is het daar het warmste in Brabant, gevolgd door Eindhoven met 27,8 graden. Volgens Meteogroup zal in de ochtend de temperaturen snel stijgen, maar in de loop van de middag stijgt de temperatuur minder snel.

9.00

De lucht leek woensdagochtend in vlammen te staan. De hemel kleurde roze en oranje.

Prachtig plaatje uit de Biesbosch (foto: Jan Willem Kraaijeveld).

