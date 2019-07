Met een tropenrooster gaat het werk zelfs in de tomatenkas van Geert gewoon door

"Later op de dag wordt het hier wel moeilijk. Vandaar dat we nu anderhalf uur eerder beginnen en om één uur stoppen. Bovendien hebben we wat werk naar voren gehaald zodat we nu wat rustiger aan kunnen doen", zegt Geert van Adrichem.

Extra maatregelen

In zijn kas werken een kleine honderd medewerkers, voor het merendeel afkomstig uit Oost-Europa. "Het is belangrijk dat onze mensen voldoende drinken. Bovendien kunnen ze een extra pauze nemen wanneer ze dat willen", zegt hun chef Christine van der Zande.

Volgens kweker van Adrichem wordt het in de kas gemiddeld één tot twee graden warmer dan buiten. Vooral door de hoge luchtvochtigheid voelt het onder glas op warme dagen aan alsof je in een sauna bent. "Alleen zijn wij het gewend", lacht Geert.

De hitte heeft voor hem zowel voor- als nadelen. "Het vervelende is dat de mensen nog niet in het ritme van vroeg opstaan zitten. Dan worden de nachtjes wat kort en zijn ze nu nog soms onvoldoende uitgerust."

Tomaten duur(der) betaald

"Aan de andere kant eten mensen met dit weer wel meer salades. Meer consumptie betekent meer vraag. Dat is gunstig voor de prijs dus dat vinden we zeker niet vervelend. En de warmte? Die nemen we dan maar op de koop toe. De tomaten vinden het sowieso niet erg."