Steven Kruijswijk schittert in de Tour, wordt het niet tijd om de fanclub nieuw leven in te blazen?

Kruijswijk had jaren geleden al een fanclub, opgezet door een aantal liefhebbers uit Nuenen. Maar de renner van Jumbo-Visma trok in 2014 zelf de stekker uit de club. Volgens de renner moest hij zijn fans vaker teleurstellen dan dat hij ze een plezier deed. “Ik wil de aandacht meer in eigen hand houden”, zei hij toen.

Tot ongenoegen van Jan Wesenbeek, de voorzitter van de fanclub. Maar Wesenbeek – net als Kruijswijk geboren en getogen in Nuenen - koestert vijf jaar later geen enkele wrok. “Natuurlijk baal ik van het feit dat we er mee moesten stoppen”, zegt Wesenbeek nu. “Ik zou wel willen dat de fanclub er weer zou zijn, maar ik heb weinig zin om met Kruijswijk om de tafel te gaan en dat te regelen.”

Nieuw leven in de fanclub?

De oud-voorzitter van de Stichting Steven Kruijswijk fanclub ziet in dat de renner uit Nuenen gewoon niet zo van de spotlights houdt. Wesenbeek laat Kruijswijk zichzelf zijn en wil vooral dat hij gewoon zijn werk doet. Een nieuw leven zit er dus niet meer in voor de fanclub. “Ik was en ben het er nog altijd niet mee eens dat we moesten stoppen, maar we moeten het wel respecteren.”

Maar de teleurstelling van het gedwongen einde van de fanclub betekende niet het einde van de Kruijswijk-fan in Wesenbeek. “Absoluut niet. Donderdag gaan we weer met zo’n twintig man kijken in café De Stam en juichen we massaal voor Kruijswijk. We zijn dit jaar met een kleine groep naar Brussel gegaan voor de opening van de Tour, dat was geweldig. Officieel waren we daar als wielerliefhebbers uit Nuenen, maar met een schuin oog keken we toch wel naar Kruijswijk.

De renner van Jumbo-Visma maakt nog een goede kans om voor een historische winst in de Tour de France te zorgen. "Hij doet het echt geweldig, we hopen echt dat hij gaat winnen. Dan weet ik niet wat hier in Nuenen gaat gebeuren. Maar eerlijk gezegd verwacht ik het niet, aangezien de concurrentie ook echt in vorm is. Maar laten we in godsnaam hopen dat hij gaat winnen."