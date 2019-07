Mantelzorg bij bijna 40 graden: 'Eigenlijk zijn wij altijd al oververhit'

De groep van zo'n tien mensen die woensdag op het terras zit, wil graag anoniem blijven. En niet te veel details graag. Want de verhalen zijn te persoonlijk en te heftig. Soms ziet een mantelzorger geen andere oplossing dan de politie te bellen als thuis de boel wordt afgebroken. Of komt er zelfs een rechter aan te pas.

Degene die zorg ontvangt van de mantelzorger is niet altijd een oud besje, het kan een dementerende partner zijn, een zieke vriendin of autistisch kind. De één is al 45 jaar mantelzorger. De ander doet het een jaar of 10. Vaak is er één patiënt, maar sommige mantelzorgers op het terras zorgen voor drie mensen tegelijk.

Een kopje koffie op het terras, het enige verzetje voor veel mantelzorgers deze zomer

'Snikheet in de kamer'

De frustratie over 'haperende zorg' kan hoog oplopen. Zeker nu veel zorgverleners met vakantie zijn. "Het wordt dan nog eens extra zwaar." Tijdens hete dagen krijgen de ogen van een mantelzorger geen moment rust. "Ik moet mijn man voortdurend in de gaten houden, want met dit weer kan zijn bloeddruk rare dingen gaan doen."

"Ik kom elke dag op dezelfde tijd bij mijn moeder. Dan wil ik controleren of de gordijnen en luiken wel dicht zijn, want dat is niet altijd zo. Het is dan snikheet in haar kamer. Om haar dan te verzorgen, is heel zwaar."

Bij de 'Zomerse Inloop' krijgen mantelzorgers informatie over hoe te handelen in de hitte

Het vocht- en zoutgehalte moet op peil gehouden worden deze dagen. Vooral voor oudere mensen is dat erg belangrijk. En dus controleren de mantelzorgers extra. "Ik vraag aan mijn moeder of ze haar bouillon op heeft. Dan zegt ze vrolijk ja om mij te pleasen. Maar dan heeft ze het toch niet op. Ik moet langskomen om de bouillon voor haar te maken, dan drinkt ze het pas."

'Zorg heeft ook vakantie'

Soms gaat de mantelzorg met zoveel stress gepaard, dat de hoge temperatuur niet eens wordt opgemerkt. "Eigenlijk zijn we altijd al oververhit", wordt er gegrapt. "De zorg heeft ook vakantie, je kunt dan drie weken geen begeleiding krijgen, terwijl het wel nodig is. De problemen komen ook altijd op de moeilijkste tijden."

Odet Vermeijlen van thuiszorgorganisatie ZuidZorg zegt dat de roosters dicht zijn voor de vakantie. "Maar we kunnen op dit moment niet alle nieuwe cliënten aannemen." Dat komt volgens de directrice Zorg Thuis niet door de vakantieperiode. ‘’Dit is het gevolg van een chronisch tekort aan personeel in de thuiszorg."

Bijtanken zonder schuldgevoelens

Vakantie zit er voor de mantelzorgers op het Eindhovense terras dus niet in. "Als ik weg wil, dan kan dat niet." Een vakantie samen zou geregeld kunnen worden met de nodige ondersteuning. Maar veel mantelzorgers beginnen daar niet aan. "Dat levert zoveel gedoe op."

Vervangende zorg voor je vakantie regelen is mogelijk, maar lang niet altijd gemakkelijk, volgens Klien van der Burgt, consulent mantelzorg bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht.

"Kies je voor een logeermogelijkheid of vervangende zorg thuis? Wil je misschien een vakantie waar zorg aanwezig is en waar kun je dan terecht? Hoe zit het met eventuele vergoedingen of tegemoetkomingen? Het is maatwerk en dat maakt het uitzoeken een hele klus. Voor de consulent maar zeker voor de mantelzorger. En voor de mantelzorger geldt dan: zich nog meer inspannen, om vervolgens te kunnen ontspannen."

"We zijn niet zielig", zegt de groep mantelzorgers op het terras. "Maar we zouden graag eens willen bijtanken zonder ons daar schuldig over te voelen." Na anderhalf uur praten, stuift de groep weer uit elkaar. "De baas heeft gebeld. Mijn werkgever? Nee, mijn vrouw, haha!"