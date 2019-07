Meer dan 39 graden, maar op de de camping is het goed te doen [VIDEO]

GILZE -

Het hitterecord in Nederland is verbroken. In Eindhoven werd het 39,3 graden en op vliegbasis Gilze-Rijen 39,2 graden. Nooit eerder werden zulke hoge temperaturen gemeten binnen onze landsgrenzen. Vlakbij de vliegbasis ligt camping Linberg en daar konden ze de recordhitte prima hebben, bij het zwembad.