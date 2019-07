'Vrouwen bloot, handel dood', voor het tweede jaar op rij zucht de Tilburgse Kermis onder de hitte

Op allerlei manieren proberen de eigenaren van de attracties het hitteleed voor het publiek te verlichten. Bijna iedere attractie heeft wel een tuinslang opgehangen die verkoeling brengt.

"Vrouwen bloot, handel dood", vat Jeroen van de Bilt uit Eindhoven het kernachtig samen. Hij staat met zijn kansspel 'The Temple of Fortune' bij de Heuvel. "Voor de kermis is dit niks." Hij dept zijn voorhoofd nog eens af met de handdoek die over zijn schouders hangt.

Opladen

De hoop is gericht op de avond. Dat het dan afkoelt en druk wordt. "Hebben we de hele dag in die hitte gestaan, mogen we 's avonds nog een keer goed opladen."

Bij 'The temple of fortune' brengt een tuinslang verkoeling voor bezoekers van de Tilburgse kermis.

Verjaardag

Toch zijn er wel bezoekers. "De kermis is gewoon leuk", zegt een jongen. Hij is met zijn tweelingbroer en zijn oma helemaal vanuit Zutphen naar Tilburg gekomen. Het is een cadeautje voor hun verjaardag. Oma wil na wat aandringen wel toegeven dat ze liever in haar luie stoel had gezeten. Maar de jongens hebben er zin in: "Vooral hoge attracties, lekker snel. Dat koelt af."

Een jong echtpaar met hun dreumes in de kinderwagen loopt over het snikhete kermisterrein, maar niet voor de attracties: "We komen uit de winkels en gaan snel naar huis. Snel de verkoeling in, zeker met die kleine".

Maar twee jonge meiden zijn hier vol overtuiging: "We hadden geen zin om thuis te blijven. Maar het is wel heel warm, echt niet grappig meer." Toch niet liever het zwembad? "Nou, kermis is maar even. En ik vind de kermis toch wel leuker. We drinken gewoon veel."

Will Paashuis van de suikerwerkenkraam heeft veel last van de hitte: 'Mijn nougat smelt!'

Smeltende noga

Even verderop veegt Will Paashuis van de suikerwerkenkraam bij het Piusplein het zweet van haar voorhoofd. "Het is niet om uit te houden. En m'n spullen worden allemaal zacht, zo sonde. Mijn noga smelt. Maar ja. Wat doe je eraan? Niks."

Toon Bakker heeft het slimmer bekeken. Hij heeft in zijn kassahok bij de snelle attractie Crazy Dance een flinke airco hangen. De thermometer geeft een comfortabele 16 graden aan. "Het is hier goed uit te houden", lacht hij. Maar toch. Met de handel is het minder. Met een weids gebaar: "Kijk om je heen, zou ik zeggen. Alles is leeg. Iedereen gaat naar het zwembad." De bankjes van de Crazy Dance draaien hun rondjes, maar er zit niemand in.

De Crazy Dance draait zijn rondjes, maar er zit niemand in.

'Altijd Tilburg'

De exploitanten treffen het niet. Voor het tweede jaar op rij wordt de kermis getroffen door hitte. Bakker: "Jammer, vervelend dat het altijd tijdens de Tilburgse Kermis is. Het kan nooit eens een keer een graad of 23 zijn. Beetje zon, beetje bewolkt."

Toch blijft Bakker optimistisch: "We hopen op een goeie avond. Dat het snel afkoelt en dat er dan een hoop bezoekers komen. Je kunt hier ook gaan zitten mokken, chagrijnig zijn. Maar dat gaat je niet helpen hoor, tegen de hitte. Dit is de grootste kermis van Nederland, met de mooiste attracties, de mooiste opstelling. Wat wil je nog meer?"