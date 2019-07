Harold van Rijkswaterstaat baalt van gescheld en geweld: 'Wij sluiten de weg niet voor onze lol af'

Geweld tegen wegwerkers lijkt bijna aan de orde van de dag. Dit weekend was het weer raak op de snelweg A73 bij Boxmeer. Harold van Os was daar als hulpverlener aan het werk. Hij is officier van dienst bij Rijkswaterstaat en wordt regelmatig uitgescholden: "Het gebeurt steeds vaker en het wordt steeds heftiger."

"Ze schelden met allerlei ziektes en geslachtsdelen en ik probeer er niet naar te luisteren", zegt Harold. Naast scheldpartijen heeft Harold ook af en toe zelfs te maken met lichamelijk geweld. "Collega's worden aangereden, in elkaar geslagen of klemgereden. Omdat wij gewoon ons werk doen worden we afgetuigd. Dat is toch de wereld op z'n kop!"

'Niet voor onze lol'

"Het is vooral onveilig voor de mensen zelf. Ze stoppen midden op de snelweg om ons uit te schelden en dat kan heel grote gevolgen hebben." Harold is helder over de noodzaak van zijn werk: "Kijk, wij sluiten de weg niet voor onze lol af."

De politie is verbijsterd over het gedrag van automobilisten op de snelweg A73 bij Boxmeer afgelopen vrijdag. Daar vonden meerdere aanrijdingen plaats. Terwijl hulpverleners aan het werk waren, werden zij diverse keren gehinderd.

'Probeer alleen maar te helpen'

Harold maakt vooral positieve dingen mee tijdens z'n werk, maar de negatieve reacties blijven langer hangen. "Mensen schelden mij de huid vol maar ik kan er niks aan doen. Ik heb het ongeluk niet veroorzaakt. Ik probeer alleen maar te helpen", besluit Harold.