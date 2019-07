Hitterecord weer verbroken: 39,5 graden op vliegbasis Gilze-Rijen

Het hitterecord is weer verbroken.

Het hitterecord is na een dag alweer verbroken. Op vliegbasis Gilze-Rijen is iets na half drie een temperatuur van 39,5 graden gemeten. Het record was pas een dag oud. Woensdag werd in Eindhoven een temperatuur van 39,3 graden gemeten.

UPDATE: Intussen is het record alweer verbroken

Het duurde bijna 75 jaar voor het vorige hitterecord gemeten in het Gelderse Warnsveld, uit de boeken ging. Daar werd op 23 augustus 1944 een temperatuur van 38,6 graden gemeten. Nu is het twee keer raak in twee dagen. De maximum temperatuur wordt bijgehouden sinds 1901.

In Deelen bij Arnhem werd donderdagmiddag een temperatuur van 41,7 graden gemeten. Hier waren al snel twijfels over en uiteindelijk is dat record ook ongeldig verklaard.

Vroeg warm

Donderdagochtend steeg de temperatuur al snel. Op vliegbasis Gilze-Rijen was het kort na 10 uur al dertig graden.

LEES OOK: Hitterecord na 75 jaar verbroken: 39,3 graden in Eindhoven