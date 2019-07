Extreme temperatuur gemeten in Gilze-Rijen: 40,4 graden [LIVEBLOG]

15.00

De 40 graden is aangetikt. Op vliegbasis Gilze-Rijen werd het 40,4 graden.

14.50

Nieuw hitterecord! 39,5 graden gemeten op vliegbasis Gilze-Rijen. Na een dag is het hitterecord van 39,3 graden in Eindhoven alweer gesneuveld.

14.25

Omroep Brabant houdt het hoofd koel.

14.10

Brabant is het hitterecord mogelijk na een dag al kwijt. In Deelen bij Arnhem werd donderdag een temperatuur van 41,7 graden gemeten, meldt het KNMI. Het KNMI laat weten dat het verrast is door die hoge waarde. "De temperatuur steeg ongeloofwaardig snel". Het weerinstituut onderzoekt of de meting helemaal correct is uitgevoerd. Het warmste plekje in Brabant is Eindhoven met 39,1 graden.

13.55

Attractiepark de Efteling heeft ook last van de hitte. De Gondoletta lag enige tijd stil. De reden: een te lage waterstand. Volgens een woordvoerster komt de lage waterstand waarschijnlijk door de hitte.

13.45

De laatste stop van het Brabants Buske is in Hoeven bij varkensboer Frank. De varkensboer moet veel werken want de varkens hebben extra aandacht nodig in de hitte.

13.40

De treinen van de NS hebben ook last van de extreme hitte. Meer treinen zijn in onderhoud dan normaal. Daardoor heeft de NS minder treinen beschikbaar.Tussen Amsterdam en Eindhoven rijden vier in plaats van zes Intercity's per uur. Tussen Eindhoven en Sittard rijden twee in plaats van de vier Intercity's per uur.

13.35

Het Brabants Buske crost nog door de provincie en is in Etten-Leur bij Koen van Riel. Hij werkt als hovenier. Dat is heel erg warm, maar gelukkig staan de sproeiers aan.

13.15

De oefenwedstrijd van TOP Oss tegen MVV Maastricht wordt vanwege het warme weer vrijdag twee uur uitgesteld.

13.10

Ouderen vinden het lastig bij deze tropische dagen om hun lichaam op temperatuur te houden. Daarom is het belangrijk om het lichaam zo goed mogelijk te ondersteunen. Laura van Geffen is Klinisch geriater in het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. Zij heeft 3 belangrijke tips voor iedereen om onze lieve ouderen een handje te helpen.

12.50

De voetbalclubs trotseren ook de hitte. De spelers van PSV drinken genoeg water tijdens de tropische dagen.

De spelers van NAC Breda trainde tijdens deze tropische dag fanatiek door.

12.40: 36,3 graden

12.30

Het wordt warmer en warmer. In Oirschot stijgt de temperatuur al richting de 35 graden.

Het is warm in Oirschot (Foto: Peter van der Schoot).

12.10

Heb jij ook zoveel vragen over de hitte, warmterecords en hoe het kan dat het zo warm wordt in Brabant? Kijk live naar Q&A met weerman Alfred Snoek en stel je vragen over de hitte.

12.05

Brabant Water waarschuwt tijdens de tropische dagen voor het watergebruik. "Beperk het watergebruik zoveel mogelijk tijdens de piekmomenten. Zo kunnen wij de waterdruk in heel Brabant op peil houden en is er minder kans op bruin water uit de kraan. Hoe minder water we verbruiken hoe beter. Dit geldt natuurlijk niet voor het drinken van water."

11.55

Het is tropisch en dat zal vrijdag ook aanhouden. Toch kan er donderdag plaatselijk een bui vallen met stevige onweersbuien. Donderdagnacht blijft de hitte hangen. Het wordt 's nachts zo'n 22 tot 25 graden.

11.50

De temperatuur blijft stijgen. Het is ondertussen al 33,7 graden en het is nog niet eens middag.

11.45

Door de hitte heeft de milieustraat in Drunen aangepaste openingstijden. Het is daar ongeveer vijftig graden en dat vinden zij onverantwoord voor de medewerkers. Daarom is de milieustraat donderdag en vrijdag van tien tot twaalf uur geopend en tussen half twee en vier uur.

11.30

Donderdag geldt een smogalarm voor onze provincie vanwege vorming van de ozon. De luchtkwaliteit is volgens het RIVM in verschillende delen 'zeer slecht'.Bij een smogalarm kan iedereen last kan krijgen van luchtvervuiling, terwijl de gebruikelijke smogwaarschuwing alleen geldt voor gevoelige groepen. Bij smog door ozon kan je luchtwegklachten krijgen, zoals hoesten en kortademigheid en astmaklachten. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen.

11.25

De politie uit Rotterdam kwam wel met een heel bijzonder verzoek. De politie vraagt of niemand wil wegrennen als de politie vraagt om te blijven staan. Het is veel te warm om te rennen. Als de temperaturen onder de twintig graden zakt, doen ze graag weer mee aan de achtervolging. Zou de politie in Brabant dit verzoek ook hebben?

11.10

Het Brabants Buske rijdt nog steeds rond en zijn gearriveerd bij Matty uit Breda. Hij installeert de hele dag zonweringen, terwijl hij zelf in de volle zon staat.

11.05

Met dit warme weer is een lekker drankje drinken op een terras niet verkeerd. Wil je niet de duur uit zijn, ga dan zeker naar Breda. Het horeca-adviesbureau Spronsen & Partners zocht uit wat je in verschillende steden betaalt op het terras. In Den Bosch ben je het duurste uit voor twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé.

10.50

Een nieuw hitterecord zit er donderdag niet in voor Brabant. De temperaturen stijgen, maar volgens Meteogroup blijven deze waarschijnlijk steken op 39,1 graden in Volkel. En dat is net niet genoeg.

10.35

De kans dat we de veertig graden in Brabant aantikken wordt steeds kleiner. Volgens Meteogroup is Twente de grootste kanshebber. In onze provincie is de kans nog vijftig procent.

10.25

De eerste 'held in de hitte' bij het Brabants Buske is Cees. Hij werkt op de kraan aan de uitbreiding van de Zuidelijke Rondweg in Breda. "Het is verschrikkelijk heet. In de schaduw wordt het 40 graden, in de zon 50."

10.15

De 30 graden is in Brabant bijna aangetikt. Het is op vliegbasis Gilze-Rijen 29,9 graden en de temperaturen stijgen snel. Een hittegolf zit er in Brabant nog niet in. Vrijdag is pas de vijfde tropische dag omdat de temperatuur zondag net niet boven de 25 graden uitkwam. Er is sprake van een hittegolf als het vijf dagen op rij meer dan 25 graden is, waarvan drie boven de dertig.

10.05

Het Brabants Buske rijdt woensdag tijdens deze hitte door de provincie om hardwerkende kanjers te verrassen met een Brabander pakket.

9.45

De temperatuur stijgt snel. Op dit moment is het al 28,9 graden.

9.40

Zo zag Gilze-Rijen er woensdag uit nadat het record verbroken was en de temperatuur op 39,2 graden lag.

9.35

9.30

Woensdag was het al bijzonder warm, maar donderdag kan daar nog een schepje bovenop gedaan worden. Er is een kans aanwezig dat de thermometer de veertig graden aantikt. Volgens Meteogroup zijn een aantal weerstations in het land in de race voor de veertig graden. Met name Brabant en Limburg maken kans. Er is tachtig procent kans dat het veertig graden wordt in onze provincie.

9.20

Het was donderdagochtend al weer snel vroeg warm.

9.15

Bij de voordeur van Omroep Brabant staat een groot blok ijs in de brandende zon. Het blok ijs ligt sinds ongeveer zeven uur ’s ochtends voor het gebouw. Hoelang duurt het tot het blok van dertig kilo gesmolten is? Waag een gokje!