Longarts waarschuwt binnen te blijven: 'Smog is nu zo erg dat luchtwegen worden aangetast'

Het smogniveau in Brabant is boven de alarmgrens gekomen. Blijf binnen, zegt longarts Frank Smeenk van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. “Als je naar buiten moet, probeer het dan zo vroeg mogelijk of ’s avonds laat te doen. Zoek de smog niet op, als het niet nodig is. Ik ben bijvoorbeeld zelf vanochtend met de fiets naar mijn werk gekomen en laat me met de auto ophalen.”

Het smogniveau komt volgens Smeenk nu boven de 240 microgram per kubieke meter lucht uit. Zomersmog bestaat vooral uit ozon en fijnstof en in minder mate uit stikstofdioxide en zwaveldioxide. Met name de ozon is gevaarlijk.

“Als je zulke hoge concentraties smog inademt, kun je klachten krijgen van je luchtwegen, irritatie van je ogen, hoesten en kortademigheid. Onduidelijk is of er blijvende schade is, maar van sommige onderzoeken weten we wel dat ouderen die in ongezonde gebieden leven, schade hebben aan de longen.”

Blijf binnen dus, stelt de longarts. Daar zijn de ozonconcentraties lager. “En hou het binnen zo koel mogelijk. Doe de ramen en gordijnen dicht en probeer ’s nachts als het buiten afkoelt ook binnen te koelen.”

