Kaartenactie moet vrouw die van tokkelbaan viel helpen tijdens herstel

BREDA -

De organisatie van het festival Ploegendienst in Breda wil Eline, de vrouw die twee maanden geleden op het festivalterrein vanaf een tokkelbaan naar beneden viel, een hart onder de riem steken tijdens haar herstel. Volgens de organisatie is ze nog ‘keihard aan het knokken voor een goed herstel’. De organisatie heeft daarom een kaartenactie opgezet: “Voor iedere hersteldag willen we haar een kaartje geven.”