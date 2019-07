Ouders van overleden Koen zien zoon terug in tv-serie: 'Fijn om zijn stem weer te horen'

De laatste maanden van zijn leven werd Koen gevolgd door een cameraploeg in het Màxima-centrum in Utrecht. Koen was onder behandeling bij dit ziekenhuis, dat is gespecialiseerd in kanker bij kinderen.



“Ik zette wel met knikkende knieën de televisie aan”, vertelt vader Henk Loonen. “Je weet niet wat ze allemaal gaan uitzenden.”



“Maar het is heel mooi”, voegt moeder Karin toen. “Het is fijn om zijn stem weer te horen en te zien hoe hij reageert.”



In hun hart gesloten

De kijkers van de serie hebben Koen in hun hart gesloten. Ook het personeel van het ziekenhuis vindt Koen een bijzondere patiënt, omdat hij zo moedig met zijn ziekte omging. Te zien is hoe een arts zijn kamer binnenloopt en informeert hoe het met hem gaat. De doodzieke Koen antwoordt: ‘Goed, en hoe gaat het met u?’”



“Het is knap hoe hij met de ziekte wist om te gaan. Toen hij wist dat hij de ziekte niet zou overwinnen, bleef hij er toch positief mee omgaan”, zegt zijn vader. “We mogen er heel trots op zijn dat we zo’n jongen hebben gehad.”



De ouders krijgen veel reactie op de serie. “Mensen appen dat ze het heel bijzonder vinden hoe Koen over zijn ziekte vertelt. Dat doet ons dan wel goed, ondanks dat hij er niet meer is.”



Op z’n achttiende

Koen kreeg de ziekte op zijn achttiende. Omdat het een vorm van kanker is die vooral bij jonge kinderen voorkomt, kwam hij uiteindelijk in het kinderziekenhuis in Utrecht terecht. Het werd een heftige tijd, voor Koen en zijn familie, maar hij bleef optimistisch.



“Als wij het moeilijk hadden, dan zorgde hij er voor dat we weer moed kregen. En dat mis ik nou”, zegt moeder, terwijl ze een traantje wegpinkt. ”Dat hij niet meer kan zegge: ‘Kom op, mam.’”



Koen probeerde in het laatste periode van zijn leven ook nog te genieten. Hij genoot van iedere dag samen met zijn familie, zijn vriendin Steffie en de maten van zijn voetbalclub Blauw Wit. Zo was hij vorig jaar nog te vinden op de Tilburgse kermis.



Bergafwaarts

Maar een paar weken later ging het ineens snel bergafwaarts. Koen kwam naar huis en kon nog van iedereen afscheid nemen. En daar bespraken ze ook de uitvaart. ”Het moet niet met koffie en droge cake, maar met bier en bitterballen”,zei Koen. En dus waren er bier en bitterballen en een indrukkende afscheidsdienst op de middenstip van zijn voetbalclub.



Donderdag 25 juli is de derde en laatste aflevering van de tv-serie te zien bij AVROTROS op NPO 1.