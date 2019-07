Kruijswijk en complete vrouwentop naar Acht van Chaam

De in Nuenen geboren Kruijswijk en Amsterdammer Groenewegen komen beiden uit voor de Jumbo-Vismaploeg, die het tijdens de huidige Tour de France zo goed doet.



De Kort en Van Poppels

Op de startlijst in Chaam staan verder onder anderen Koen de Kort uit Liempde en de broers Danny en Boy van Poppel. De komende dagen wordt duidelijk welke vedetten er nog meer zullen worden gecontracteerd voor ‘De acht’.



Bij de vrouwen staan onder anderen streekfavoriete Marianne Vos, Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Lucinda Brand, Roxane Knetemann en Floortje Mackay aan het vertrek.



Boxmeer bijt spits af

De eerste ‘kermiskoers’ na de Tour de France wordt maandag, bij traditie, gehouden in Boxmeer. Ook hier zal onder anderen Kruijswijk te bewonderen, net als de complete Nederlandse vrouwentop, die dit seizoen in veel wedstrijden in binnen- en buitenland de lakens uitdeelt.

