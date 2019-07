Steven Kruijswijk, Dylan Groenewegen en de complete vrouwentop naar Boxmeer en Chaam

Steven Kruijswijk uit Nuenen en Dylan Groenewegen zijn de grote publiekstrekkers van Daags na de Tour in Boxmeer op maandag en de Acht van Chaam op woensdag. Beide renners komen uit voor de Jumbo-Vismaploeg, die het tijdens de huidige Tour de France erg goed doet. Ook de complete vrouwentop is bij beide criteriums aanwezig.

Daags na de Tour in Boxmeer, is traditioneel de eerste ‘kermiskoers’ na de Tour de France. Veel Nederlandse vrouwen die dit seizoen in veel wedstrijden de lakens uitdelen, verschijnen aan de start, net als Mike Teunissen.

De Acht van Chaam is het oudste wielercriterium van Nederland. Op de startlijst in Chaam staan naast Kruijswijk en Groenewegen onder anderen Koen de Kort uit Liempde en de broers Danny en Boy van Poppel.

Bij de vrouwen staan onder anderen streekfavoriete Marianne Vos, Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Lucinda Brand, Roxane Knetemann en Floortje Mackay aan de start.

De komende dagen wordt duidelijk welke vedetten er nog meer zullen worden gecontracteerd.

