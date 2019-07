Meer dan 100 vaten met chemicaliën gevonden in garagebox midden in woonwijk in Roosendaal

In een garagebox aan de Kalsdonksestraat in Roosendaal zijn woensdag ruim honderd vaten met chemicaliën gevonden. De eigenaar van het pand deed de ontdekking tot zijn eigen grote verrassing. Hij verhuurt deze en andere garageboxen.

De politie is met een onderzoek begonnen nadat de brandweer had vastgesteld dat er geen explosiegevaar was.

Tijdens het leeghalen van de box bleken enkele vaten te lekken. Vermoedelijk gaat het om zoutzuur. De gemeente is hiervoor gewaarschuwd, waarna een reinigingsdienst is ingeschakeld om de ruimte in overleg met de eigenaar schoon te maken. De kosten van deze operatie zijn volgens de politie voor de eigenaar.

Opruimen gaat lang duren

Het opruimen van chemische vaten duurt lang, omdat alles vastgelegd moet worden voor het opsporingsonderzoek. Ook zullen er monsters worden genomen en is er een gespecialiseerd bedrijf nodig om de vaten te ruimen.