Blijf kalm en geniet van de stilte: de Kalmthoutse Heide als inspiratiebrom voor gedichten

PUTTE -

“Luister eens naar die stilte, dat is hier zo mooi”, aldus Ignace Ledegen van Grenspark Kalmthoutse Heide. En hij is niet de enige die de stilte van het natuurgebied koestert. Inmiddels hebben al meer dan honderd bezoekers hun ‘stilte’ verwoord in een gedicht. Ze doen mee aan de gedichtenwedstrijd van het grenspark.