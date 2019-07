Hoe kun je je tegen de zon beschermen als je niet wilt smeren of sprayen? Nicole heeft het antwoord

Wil je geen plakkende vingers als je jezelf wilt beschermen tegen de zon? Of krijg je problemen met acné of huidirritaties als je zonnebrandolie of -crème smeert of sprayt? Nicole Vermeer uit Cuijk heeft de oplossing.

De problemen kunnen zo verleden tijd zijn, tenminste als je bereid bent om jezelf met een soort van poederkwastje te bepoederen om je te beschermen tegen uv-straling. Misschien zijn er mannen of vrouwen die niet in het openbaar met een poederkwast in de weer willen, maar toch heeft het alleen maar voordelen, vertelt Nicole Vermeer uit Cuijk.

'Makkelijk en beschermend'

“Het is eigenlijk heel makkelijk. Het gaat om een zelfdoserende brush waar poeder uitkomt. En het spul dat uit de borstel komt, heeft een zonbeschermingsfactor van vijftig”, verzekert ze.

“Bovendien is het honderd procent natuurlijk. Er zitten dus geen chemicaliën in. Dat is ook het verschil met vergelijkbare producten die al langer bestaan. Met ons poeder is er geen kans op uitslag.”

'Hecht aan huidvet'

Maar verdwijnt dat poeder niet als sneeuw voor de zon, wanneer je in het water duikt of bij een lekker windje? “Nee hoor. Vrouwen die make-up gebruiken, weten dat dit blijft zitten, dat het niet van je gezicht af waait en dat het watervast is. Het hecht aan huidvet dat iedereen heeft.”

Hoe is Nicole op dit idee gekomen? Het heeft allemaal te maken met haar man Remko. Negen jaar geleden werd huidkanker in zijn gezicht geconstateerd. Vanaf die tijd was het reislustig duo erg voorzichtig met het blootstellen van hun huid aan de zon.

Van alles geprobeerd

Ondertussen probeerden ze allerlei producten uit om zich te beschermen tegen de zon. Maar wat ze ook op hun huid smeerden: alles was vet of kleverig en veroorzaakte acné of andere irritatie.

Totdat ze zonbescherming in poedervorm ontdekten. Samen met een fabrikant slaagden ze erin een eigen versie te maken, Sunday Brush, waarvan de verkoop boven verwachting verloopt. Het product is dus op basis van honderd procent natuurlijke mineraalpoeder. Geschikt dus voor elke huid en makkelijk in gebruik, al zal het in het begin voor een aantal mensen heus nog wel wat wennen zijn.

Maar wie mooi wil zijn en gezond wil blijven...