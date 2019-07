‘Varkens lijden bij transport boven 35 graden’, dierenbeschermers Animal Rights zetten video online

Varkens die op de warmste dag sinds 1944 nog gewoon vervoerd worden. Animal Rights is er niet over te spreken dat er woensdag ook na het middaguur nog veetransporten aankwamen bij slachterij Vion in Boxtel. Ze hebben beelden gemaakt, die ze donderdag naar buiten brachten.

“Het is duidelijk dat het hitteprotocol in zijn huidige vorm niets doet voor de dieren,” vindt Erwin Vermeulen, campagneleider bij Animal Rights. “De afwegingen van veeboeren, transporteurs en slachthuizen zijn puur economisch. De sectorafspraken hebben gefaald. Het is tijd voor de overheid om in te grijpen.”

Leden van de dierenwelzijnorganisatie hebben van elf uur ’s ochtends tot ongeveer half één bij het Boxtelse bedrijf gefilmd. Meerdere vrachtwagens met varkens werden afgeleverd. In het Nationaal Hitteplan veetransporten staat dat dieren bij temperaturen van 35 graden en hoger niet mogen worden vervoerd.

'Schuim rond de lippen'

“Het was duidelijk te zien aan de opengesperde monden, oppervlakkige ademhaling en het schuim rond de lippen dat de varkens bij aankomst al leden onder de hitte”, zegt Vermeulen.

Reactie Vion

Op weerstation Gilze-Rijen tikte de thermometer rond het middaguur 35,4 graden aan. “Wij houden ons aan het hitteplan”, zegt een woordvoerder van Vion. “We beginnen eerder, om vier uur ‘s ochtends, en stoppen om 12 uur.”

Toch kan het volgens haar inderdaad kloppen dat er om half één ook nog vrachtwagens werden gezien. “Als ze al op de weg zitten, zullen we ze niet om laten keren”, vertelt ze. “Ook handelen we alles af wat er nog staat om twaalf uur.” Ook waren er volgens haar hittemaatregelen getroffen bij het bedrijf. “We hebben een speciale overkapping, een tapijt dat nat wordt gehouden en ventilatoren.”