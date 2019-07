Steven Kruijswijk heeft nu ook zijn eigen gebakjes: 'Heel Nuenen is hartstikke trots'

Wielrenner Steven Kruijswijk uit Nuenen doet het op het moment hartstikke goed in de Tour de France. Omdat ze trots is, en omdat ze hem een hart onder de riem wil steken, verkoopt bakker Joke Scheepers van 't Bakkertje speciaal Steven Kruijswijk-gebak. "Heel Nuenen is trots!"

De gebakjes van Joke gaan als zoete broodjes over de toonbank. "Ik heb er vanmorgen al honderd verkocht", zegt ze. Twee jaar geleden, toen Kruijswijk meereed in de Giro d'Italia, verkocht ze speciaal voor de gelegenheid roze tompoucen met een foto van de renner erop. "Zelfs uit Limburg kwamen ze ze toen halen", vertelt Joke.

Ze kon dit jaar dan ook niet achterblijven. Met het warme weer was ze in eerst wel bang dat mensen liever een ijsje zouden eten dan haar gebakjes, maar ze is blij dat er toch wel veel belangstelling is. "Het is ook gewoon een lekker en gemakkelijk gebakje om te eten voor de tv, terwijl je naar de Tour kijkt", zegt ze. Ze hoopt dat het net zo'n succes zal worden als de tompouce.

Sinaasappelsmaak

Joke weet wel wat de gebakjes zo lekker maakt. "Het zijn receptiegebakjes, maar dan wat groter. Met cake en crème, en een laagje geel fondant met sinaasappelsmaak eroverheen."

Hoewel de Giro toen niet zo goed afliep voor de topsporter, heeft Joke er het volste vertrouwen in dat het dit jaar een succesvolle Tour zal worden. "Hij heeft het ook meegekregen toen ik die tompoucen had gemaakt, dat hoorde ik van z'n vader. Dus dit zal hij dan ook wel horen en misschien is het een extra hart onder de riem."

Ook de klanten van 't Bakkertje vinden het een prachtig gebaar. "Ja, we zijn trots op hem hier in Nuenen, we zitten iedere avond voor de buis om te kijken. De gebakjes zijn hartstikke leuk, zo zie je dat we hier achter hem staan."