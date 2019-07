Honderden uren koper poetsen uit liefde voor de Sint-Jan

De kaarsenkroon was een cadeautje van de parochianen bij het zilveren jubileum van plebaan Johan Adelmeijer, de pastoor van de Sint-Jan. De uitbundige kroonluchter is gemaakt door de Bossche edelsmid en kunstenaar J. Jonkergouw. De kaarsenkroon bevat onder meer afbeeldingen van de vier evangelisten en ook het stadswapen van Den Bosch is te zien.

De kroon is ongeveer drie meter hoog en bestaat uit ruim 130 onderdelen. Alles was ernstig vervuild en het koper was niet meer te zien. De kaarsenkroon was ruim veertig jaar niet meer van zijn plaats geweest en door stof en kaarsenwalm behoorlijk zwart geworden. In januari zijn de onderdelen uit elkaar gehaald en kon het schoonmaken beginnen.

De vaste koperpoetsgroep van de Sint-Jan komt iedere vrijdag naar de kathedraal om het koper van de vele religieuze kunstschatten onder handen te nemen. Deze kaarsenkroon was een behoorlijke kluif, maar na meer dan 300 uur poetsen, kijken Johannes en zijn evangelisten weer stralend de kathedraal in.

Koperpoetser Jacqueline Palte: “We moesten flink aan de bak, want de laatste keer was dat in 1985 gebeurd. We waren er eerst niet eens zeker van dat er wel koper tevoorschijn zou komen." Maar ze hebben het er graag voor over. Voor de gezelligheid, om samen koper te poetsen, maar ook uit liefde voor de Sint Jan, zegt haar collega Hans Ubink.

“Deze kerk is mijn kerk. Ik kom hier ontzettend graag en ik vind het fijn als de kerk er mooi uitziet en dat de mooie kunstwerken ook voor de bezoekers mooi toonbaar zijn. En er hangt hier van alles, dus we gaan gewoon door met poetsen. We hebben nog werk zat.”