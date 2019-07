Zwemmen met Jan en alleman of toch liever bij de zwemvereniging waar alleen leden welkom zijn?

Dus zou je denken: doe mij het Baksche Ven maar. Maar dat gaat zomaar niet. Het is een zwemvereniging en alleen leden mogen naar binnen. Dat bevalt die leden prima. "Je moet hier lid zijn, dus niet iedereen kan hier komen. Je kunt hier lekker tot rust komen", zegt een bezoeker.

"Maar normaal is het wel drukker hoor, nu zijn heel veel mensen op vakantie", roept een jongetje. Het Baksche Ven heeft 3700 leden.

Het contrast met het openluchtbad van Stappegoor is enorm. Buiten staat regelmatig al een flinke rij. Manager Freek van Huijgevoort schat dat er aan het begin van de donderdagmiddag zo'n 1500 mensen zijn. "Normaal hebben we op een warme dag 2500 mensen, dat was gisteren. We hebben ook wel eens drieduizend mensen hier gehad. Dat is best wel veel. Dan zie je geen water meer, alleen maar lichamen en hoofdjes."

Opgedroogd

De kinderen snappen die drukte wel. Maar vinden het soms ook vervelend: "Bij de glijbaan moet je dan lang wachten. Soms wel vijf minuten. En dan ben je al bijna opgedroogd."

Van Huijgevoort neemt maatregelen zodat de drukte te behappen blijft: "We hebben hier alleen al tien man voor toezicht op het bad. En er loopt beveiliging rond, minimaal twee man." Die security is volgens de manager ook wel nodig: "Hier zijn heel veel verschillende mensen met heel veel verschillende achtergronden. En die moeten op deze warme dag wel allemaal met elkaar overweg kunnen. En dat is niet altijd makkelijk."

Even verderop, in het weiland, ligt Tiffany in de schaduw. Ze vindt het druk. Te druk: "Maar ja, ik woon in een flat. Als ik een tuin had gehad, had ik daar gelegen." Haar simpele conclusie: "We hebben een groter buitenzwembad nodig in Tilburg."

Vorige maand is op een vraag op Facebook: 'Wilt u een openluchtzwembad in Tilburg?' massaal gereageerd: bijna zesduizend steunbetuigingen kwamen er binnen. Tiffany heeft ook getekend: "Ik ga ook wel eens naar Oosterhout, daar is wel een groot openluchtzwembad. Hier is alleen maar een klein buitenbadje. Kijk hoeveel mensen er zijn. Het is veel te klein."

LEES OOK: Massaal 'ja' voor een openluchtzwembad in Tilburg: 'Dit moeten wij doorzetten'