Deel van Merwedebrug A27 dicht door hitte, files zorgden voor meer dan twee uur vertraging

WERKENDAM -

De Merwedebrug in de A27 bij Werkendam is donderdagmiddag gekoeld met water. De stalen brugdelen zijn door de hoge temperatuur uitgezet en hierdoor kon de brug niet goed open of dicht. Vanwege het koelen was in beide richtingen de rechterrijstrook dicht. Dit leverde uren vertraging op. Rijkswaterstaat meldt dat vrijdag de brug, zolang dat nodig is, opnieuw wordt gekoeld.