Hittegolf midden in de nacht een feit, nu kans op superhittegolf

De officiƫle landelijke hittegolf is een feit, omdat de temperatuur in de nacht van donderdag op vrijdag al hoger was dan 25 graden. Dat betekent dat het vijf dagen op rij warmer is geweest dan 25 graden, waarvan drie dagen de temperatuur hoger dan (of gelijk aan) 30 graden is geweest. Kort na middernacht werden nog temperaturen gemeten van 27 tot 32 graden in Brabant.

Als het in De Bilt vijf dagen achter elkaar warmer is geweest dan 25 graden, waarvan drie dagen 30 graden of meer, zijn aan de voorwaarden voor een officiële, landelijke hittegolf voldaan.

Vrijdag wordt het opnieuw warm. Het wordt zo'n 35 graden in West-Brabant. In het oosten van Brabant kunnen we zelfs temperaturen van 40 graden verwachten.

Hitterecords

Woensdag werd voor het eerst op vliegbasis Gilze-Rijen na 75 jaar een hitterecord verbroken. Het werd toen 38,8 graden, en later op de dag verbrak Eindhoven dat record met 39,3 graden. Donderdag werd vervolgens het hitterecord van de dag ervoor verbroken: om vijf uur tikte de thermometer de recordtemperatuur van 40,7 graden aan op vliegbasis Gilze-Rijen.

Superhittegolf

Er is ook nog kans op een superhittegolf. Het moet dan vijf dagen op rij boven de 30 graden zijn, waarbij het drie keer 35 graden of meer wordt. In Volkel konden we eerder in 2015 van 1 juli tot en met 5 juli al spreken van een superhittegolf.