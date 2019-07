Hitterecord na 75 jaar verbroken: 39,3 graden in Eindhoven

18.40

Rick en Angelique Verbruggen uit Wilbertoord proberen het hoofd koel te houden aan de Friese meren. In Friesland is het een paar graden 'koeler' dan in Brabant.

17.50

De temperatuur zakt overal weer. Tegen zes uur was het nog 38 graden in Eindhoven, maar in Tilburg was het 'nog maar' 33 graden en in Woensdrecht ruim 31. Dit komt doordat de wind uit het westen is gaan waaien en zo koelere lucht wordt aangevoerd.

Eindhoven blijft deze woensdag 24 juli de warmste plek ooit in Nederland met 39,3 graden. Maar voor donderdag worden er nog hogere temperaturen voorspeld.

16.55

Het fietspad tussen Deurne en Bakel komt omhoog door de warmte. (Foto: DMG Deurne)

16.45

Eindhoven neemt de koppositie over. Om 16.45 was het daar 39,3 graden. Vliegbasis Gilze-Rijen en Midden-Limburg volgen met 39,2.

16.28

Vliegbasis Gilze-Rijen krijgt er concurrentie bij. Volgens Buienradar is het ook in Limburg nu 39,2 graden.

16.24

De kermis in Uden neemt voorzorgsmaatregelen: de kermis gaat morgen niet om 13.00 uur open, maar om 15.00 uur.

16.15

Het kwik stijgt intussen gewoon door. Intussen is er 39,2 graden gemeten in Gilze en Rijen.

16.11

Op sommige plekken geeft de thermometer zelfs een nog hogere temperatuur aan. Zo wordt er in een tuin in Eindhoven wel vijftig graden gemeten. Deze temperaturen worden overigens niet bevestigd door het KNMI.

15.55

Een slechter moment was er niet te bedenken. Zwembad Het Run in Drunen is gesloten omdat de stroom is uitgevallen na een storing in het transformatorhuisje. Exploitant Billy Bird noemt het 'heel vervelend' dat het zwembad uitgerekend op de warmste dag ooit dicht moet blijven.

15.50

We zijn voorlopig nog niet van het tropische weer af. Ook donderdag wordt het opnieuw zonnig en heet.

15.30

De kat van Glen Aoys kwam woensdagmiddag eindelijk thuis, volledig slap door de hitte. Hij kon alleen nog maar liggend drinken, maar na een paar minuten was hij weer in orde.

15.20

De temperatuur stijgt nog steeds op vliegbasis Gilze-Rijen. Na drie uur was het 39,1 graden. Volkel en Eindhoven komen na Gilze-Rijen. Daar ligt de temperatuur wel iets lager namelijk en 38,2 en 38 graden.

14.57

Het hitterecord is verbroken!

14.30

38.4 graden op vliegbasis Gilze-Rijen. We komen steeds dichter bij het hitterecord. In België is het ondertussen al 38,9 graden en is het hitterecord al verbroken.

14.15

Drie plaatsen in Brabant strijden om het hitterecord.

Vliegbasis Gilze-Rijen: 37,9 graden



Eindhoven: 37,5 graden



Vliegbasis Volkel: 37,3 graden

13.55

Het is heel rustig op de Tilburgse kermis, maar er lopen wel een paar diehards op het terrein. Toon Bakker van de Crazy Dance heeft het beter bekeken met deze hitte. Hij heeft verkoeling bij zijn kassa.

13.45

De kinderboerderij in Oss zorgt goed voor de dieren met deze warmte. De dieren krijgen verkoelende Mojito 'ijsjes' en spelen in het water.

13.35

VliegbasisGilze-Rijen staat nog steeds bovenaan. De thermometer heeft daar 37,7 graden gemeten.

13.25

In de tuin van Martien van Dam in Deurne is de temperatuur al boven de veertig graden gekomen

De 40 graden is aangetikt (Foto: Martien van Dam).

12.50

VliegbasisGilze-Rijen is nog steeds de plaats waar het op dit moment het warmste is in Nederland. De temperatuur loopt daar tegen de 37 graden. Eindhoven zit Gilze-Rijen op de hielen. De temperatuur moet nog met 1,9 graden stijgen voor het oude hitterecord. Dit kan nog zo'n vier à vijf uur duren.

12.30

Tijdens dit warme weer zijn er ook genoeg mensen die gewoon moeten werken. Bakker Pieter van Nassau uit Oischot heeft het wel extra zwaar met deze tropische dagen. Als bakker staat hij namelijk tussen de ovens. Dat is normaal al heet, maar als het in de zaak dan ook nog 33 à 34 graden is, breekt er wel een extra zweetdruppeltje uit. "Je moet gewoon je ogen dichtdoen en aan winterse taferelen denken. Doe er ook nog even een goede 'brr' bij en ril wat. Dan doe je gewoon alsof je het koud hebt."

12.20

Er is een nieuw dagrecord! Niet eerder was het zo warm in ons land op 24 juli als vandaag in Gilze-Rijen. Het was daar om 12:10 uur 36,1 graden. Het oude record stond op 35,5 graden en werd gemeten in 1994 ook in Gilze-Rijen. Er wordt nog steeds gewacht om het hitterecord van 1944 te verbreken, maar die mogelijkheid is er.

12.00: 35,4 graden.

11.40

Met dit warme weer is een ijsje eten geen slecht idee.

11.30

KWF Kankerbestrijding adviseert ook om goed te smeren. Je huid verbrandt al na tien minuten. Het is daarom belangrijk om iedere twee uur zonnebrandcrème te smeren en gebruik minimaal factor dertig.

11.15

11.00

Woensdrecht is nu het warmste plekje van heel Nederland. De thermometer is daar opgelopen tot 32,8 graden.

10.55

Het is verstandig om schapen die net geschoren zijn in te smeren met zonnebrandcrème. "Een paar dagen na het scheren is het verstandig om de rug van de schapen in te sprayen. De zon is op dit moment zo fel en ook schapen verbranden dan", vertelt dierenarts Reinard Everts van Schapendokter.nl. Er lopen ook schapen in de wei rond met hun winterjasje nog aan, maar volgens Reinard is dat helemaal geen probleem. "De vacht gaat openstaan en de vacht ademt."

10.35

Op verschillende plekken in Nederland zijn strooiwagens te zien en dit is niet omdat het zo koud is. Strooizout zorgt ervoor dat het asfalt afkoelt. In Brabant is dit niet nodig volgens Rijkswaterstaat. "Hier liggen ZOAB asfalt en dat hoeft niet afgekoeld te worden. Ook op de rijkswegen in de provincie is dit niet nodig."

10.20

Door de hitte worden woensdag ook verschillende evenementen afgelast of aangepast. Het dierenpark in Mierlo/Nuenen opent woensdag een uur eerder haar deuren in verband met de warmte. De badeendenrace in de Piushaven in Tilburg is afgelast vanwege de hitte.

10.15

Door de aanhoudende tropische temperaturen is er woensdag kans op smog door ozon. Volgens het RIVM wordt de luchtkwaliteit slecht. Er wordt geadviseerd voor mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroeg in de avond, omdat de lucht dan het viest is.





Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen.

10.05

Het RIVM heeft tips om je huis koel te houden tijdens deze warme dagen.

9.50

In het westen van Brabant blijft het woensdag nog het koelst omdat daar een windje waait. Daar zal uiteindelijk de 34 of 35 graden aangetikt worden. In het oosten van Brabant kan het echt warm worden, want aan het einde van de middag kan daar de temperaturen stijgen naar 38 of 39 graden. Dat betekent dat er een record zou sneuvelen. "Het is nog heel erg spannend", vertelt Meteogroup.

9.40

Met deze warmte wordt aangeraden om niet al te veel activiteiten te ondernemen en voldoende rust te houden. Het is niet alleen oppassen voor de hitte, de zonkracht is ook heel sterk. De UV-index is zeven en dit betekent dat de onbeschermde huid binnen 10-15 minuten rood kan kleuren. Dus: veel smeren!

9.30

9.15

Het is nog vroeg in de ochtend, maar de 28 graden is in Woensdrecht al aangetikt. Op dit moment is het daar het warmste in Brabant, gevolgd door Eindhoven met 27,8 graden. Volgens Meteogroup zal in de ochtend de temperaturen snel stijgen, maar in de loop van de middag stijgt de temperatuur minder snel.

9.00

De lucht leek woensdagochtend in vlammen te staan. De hemel kleurde roze en oranje.

Prachtig plaatje uit de Biesbosch (foto: Jan Willem Kraaijeveld).

