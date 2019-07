Loodsen met bloembollen en luchtkussens door brand verwoest in Beugen

In de loods werden naast bloembollen ook luchtkussens opgeslagen. Even werd gevreesd dat bij de brand asbest zou zijn vrijgekomen, maar dit blijkt niet het geval. "Het dak is namelijk niet zo heel lang geleden vernieuwd."

Bij de loods stond ook een container met bestrijdingsmiddelen, maar die lijkt van de buitenkant niet aangetast.

Donkere rookwolken

Bij de brand kwam veel rook vrij. "Vanwege het warme weer was de donkere rook in de wijde omgeving te zien", vertelt de woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Inmiddels is de rook lichter van kleur. De rook is niet giftig, maar we willen de mensen daar toch voor waarschuwen. Daarom hebben we voor de zekerheid toch een NL-Alert verstuurd."

Het is nog niet bekend hoe het vuur is ontstaan. De vlammen zouden ontdekt zijn door personeel van het bedrijf. Dat heeft geprobeerd het vuur eerst zelf te blussen. Toen dit niet lukte, werd de brandweer gewaarschuwd.

In de omgeving zijn donkere rookwolken te zien. (Foto: Ayhan Celebi)

Het verkeer op de A73 en A77 had weinig last van de rook die over die snelwegen trok.