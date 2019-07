Tankwagens vol water om Merwedebrug te koelen: 'Bij de bouw geen rekening gehouden met 40 graden'

“Tegenwoordig wordt bij de bouw van bruggen rekening met hoge temperaturen. Tussen de verschillende delen wordt dan wat ruimte gehouden, zodat het staal bij hogere temperaturen kan uitzetten”, vertelt Arie de Groot van Rijkswaterstaat in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant.

Temperatuur zakken

De Merwedebrug is gebouwd in 1961. “In die tijd werd er nog geen rekening gehouden met een temperatuur van 40 graden. Vandaag kan het opnieuw zo warm worden, daarom houden we de brug opnieuw nat. Zodra de temperatuur zakt, stoppen wij met het koelen van de brug.” Het scheepvaartverkeer gaat gewoon door. Alleen hogere schepen kunnen voorlopig niet onder de brug door.

Het verkeer kan in beide rijrichtingen maar gebruik maken van één rijstrook. Zowel in noordelijke als zuidelijk richting staat een korte file. “Wij adviseren weggebruikers om de omleidingsroutes te volgen”, zegt De Groot.

In de richting van Utrecht hebben weggebruikers een vertraging van een uur. Rijkswaterstaat adviseert om te rijden via Rotterdam. In tegengestelde richting kan het verkeer omrijden via Den Bosch. Weggebruikers die toch via de brug rijden hebben een vertraging van ongeveer een half uur.

