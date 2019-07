Merwedebrug A27 wordt weer gekoeld, opnieuw lange files

De Merwedebrug op de A27 wordt vrijdag opnieuw gekoeld, omdat de stalen brugdelen door de hoge temperatuur uitzetten waardoor de brug niet goed meer open en dicht kan. Vanwege het koelen kan het verkeer maar met hooguit 50 kilometer per uur over de brug. In beide richtingen is nog maar één rijstrook open. Op de A27 staat richting Breda ruim een uur vertraging. Richting Gorinchem staat een half uur vertraging.



Donderdag werd de brug ook al gekoeld met water. Toen was ook een rijstrook dicht. Dit leverde flinke vertraging op. Sommige automobilisten stonden wel drie uur lang stil.

Rijkswaterstaat adviseert het verkeer richting Utrecht om te rijden via de snelwegen A59, A2 en A15 of via de A59, A16 en A15. En het verkeer richting het zuiden kan Den Bosch volgen via de A15 en de A2. Of via de snelwegen A15, A16 en de A59.

De brug kan voorlopig niet open voor hoge schepen. Overige schepen kunnen wel onder de brug doorvaren.