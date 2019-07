Fikse onweersbuien met hagel en windstoten maken dit weekend een einde aan extreme hitte

Sinds donderdagnacht kunnen we spreken van een officiële hittegolf. Vijf dagen achter elkaar is het meer dan 25 graden geweest waarvan drie dagen ten minste 30 graden.

Vrijdagmiddag kan de temperatuur nog oplopen tot 40 graden. “Maar op de tweede helft van de middag begint het al af te koelen in het westen van Brabant”, zegt Snoek. “De wind waait nu nog vanuit het zuiden, maar als de wind vanuit het westen gaat waaien, komt koudere lucht onze kant op en krijgen we bewolking. Die breidt zich later op de dag uit over de hele provincie.” Later in de avond en in de nacht kan er lokaal al een bui vallen.

Zaterdag en zondag

Hetzelfde geldt voor zaterdagochtend. Zaterdagmiddag is het bewolkt, maar af en toe komt de zon er nog wel doorheen. Het wordt ongeveer 25 graden.

Snoek legt uit dat er tot dan nog geen hevige onweersbuien ontstaan, omdat de ‘een van de twee ingrediënten’ ontbreekt. “Voor een stevige onweersbui heb je warmte en vocht nodig. Het is wel warm, maar nog niet vochtig."

Zaterdagmiddag is de luchtvochtigheid hoger, dus in de loop van de dag kunnen er onweersbuien ontstaan met heel veel regen, hagel en windstoten. Volgens Snoek wordt zondag een vergelijkbare dag.

Maandag en dinsdag

Maandag is het weer droog en dinsdag kan er een buitje vallen. “Dan wordt het weer typisch Nederlands zomerweer. 23 graden en af en toe een verfrissende bui.”