Voetbalrellen na RKC Waalwijk-Go Ahead Egales: drie mensen aangehouden

De ME bracht de rust terug in Waalwijk. (Foto: Twitter)

Na de wedstrijd die in 0-0 eindigde, braken er eerst in het stadion en later ook daarbuiten ongeregeldheden uit. De ME moest meerdere keren in actie komen.

Via camerabeelden konden deze drie betrokkenen worden achterhaald. Zij zitten vast voor verhoor en verder onderzoek. RKC legt de betrokkenen een stadionverbod op.

Beelden mogelijk openbaar

De politie gaat door met het onderzoek naar de rellen. Er zijn duidelijke beelden van de relschoppers. Die beelden worden mogelijk openbaar gemaakt om de andere verdachten ook te kunnen identificeren.