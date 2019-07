Vijf tuintips van Tim: zó tover je je tuin binnen no-time om tot een paradijs

EINDHOVEN -

“Zo'n 75 procent van de insecten is de afgelopen 25 jaar verdwenen. Dat is écht een ecologische ramp’’, zegt natuurvlogger Tim. In zijn nieuwe natuurvlog legt hij uit waarom een tuin met veel groen ontzettend belangrijk is voor onze natuur en hoe jij die tuin zelf kunt maken.