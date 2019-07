Extreme hitte is fataal voor de unieke veenmossen in De Peel: 'Herstel gaat jaren duren'

Het veenmos in De Peel wordt gekoesterd. Het nationaal park geniet Europese bescherming. En de natuurbeschermers zijn erop gebrand om het unieke hoogveen te beschermen en opnieuw te ontwikkelen.

Maar De Peel kampt al jaren met droogte. En dus zijn de gevolgen van de extreme hitte van de afgelopen dagen extra hard. "Die natuur zie je echt achteruitgaan", boswachter Sjaak.

Hèt plantje van De Peel

Veenmos is hèt plantje van De Peel. Op normale dagen is het vaak niet mogelijk om vlakbij het mos te komen zonder een nat pak te halen. "Dan zou het water hier tot aan je kruis staan. Nu is het zeker een halve meter ingeklonken", zegt Smits.

"Juist het veenmos wil je terug hebben in De Peel. Je wilt de turf terug, zoals die vroeger hier werd gestoken. Het duurt heel lang eer het plantje weer turf gaat maken. We hadden een goede start gemaakt om het veenmos weer terug te krijgen en dan krijg je twee extreem droge zomers eroverheen."

Alles verdampt, ook 's nachts

En de hoge temperaturen van de afgelopen dagen zijn helemaal funest geweest. "Alles verdampt veel sneller", zegt Smits. "En omdat het 's nachts ook zo warm is geweest, gaat de verdamping gewoon door."

Verschrompeld en vergeeld, het veenmos op De Peel

Het herstel van het veenmos gaat een aantal jaren duren, denkt de boswachter. "We zijn jaren teruggezet met onze pogingen om het veenmos te herstellen. Maar wat zijn jaren eigenlijk voor de natuur? Het is vooral voor ons als beheerders erg jammer."

Snakken naar water

Zoals heel Nederland, snakt ook De Peel naar regenwater. En dan geen éénmalig buitje, maar gestage regen. "Zodat de beken en de sloten weer vol komen", zegt Smits. "Het veenmos is kwetsbare natuur die je niet veel meer tegenkomt in Nederland. Vroeger was hier 45 duizend hectare hoogveen. Nu is er nog maar een klein beetje over. Dan praat je nog niet eens over duizend hectare."