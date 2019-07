Het wordt een smerig zomerweekend: de 5 weekendtips van deze week

Dauwtrappen met ontbijt in Dintelse Gorzen (zaterdag)

Zo vertrekt er om 06.00 uur een groep dauwtrappers voor een tocht door de Dintelse Gorzen, vlak bij Steenbergen. Vertrekplaats is parkeerplaats Vlietdijk. De tocht duurt 2,5 uur en voert langs het Krammer Volkerak en de drooggevallen kreken. Je komt tijdens het wandelen duinriet, koninginnenkruid en zeldzame orchideeën zoals de keverorchis tegen. Een gids legt je uit wat wat is en hoe het er komt.

Meedoen kost 18,50 euro voor volwassenen en 12,50 euro voor kinderen. Leden krijgen korting. Via de site meld je je aan.

Dauwtrappen in de Dintelse Gorzen. Foto: Natuurmonumenten

Campzone in Veghel (vrijdag 26 juli t/m maandag 5 augustus)

Er zijn ook Brabanders onder ons die helemaal niet naar bed gaan. Waarom zou je ook als je dag en nacht door kan gamen? Tijdens Campzone speel je de meest populaire games tegen elkaar. Aan de Corridor in Veghel is een terrein vol met ‘gamingtenten’.

Je kan ervoor kiezen om alle dagen volle bak te gamen. Je betaalt dan 299 euro voor een ticket voor heel het evenement. Er zijn ook midweek- en weekendtickets te koop. Wil je ook een onderkomen op het festivalterrein boeken, dan moet je snel zijn: bijna alle tenten zijn verhuurd.

Het eerste weekend kun je Omroep Brabant tegenkomen. Niet dat wij begenadigde gamers zijn, een ploeg van het tv-programma Zinderend Zuiden komt het kunstje afkijken. Ze maken er een reportage en die is maandag vanaf 18.13 uur te zien op Omroep Brabant.

Smèrrig Zomerweekender Festival in Den Bosch (vrijdag, zaterdag, zondag)

Een andere ploeg van Zinderend Zuiden is dit weekend in Den Bosch. Daar komen tijdens Smèrrig Zommerweekender Festival allerlei artiesten langs. Menthal Theo is er, net als zanger Kafke en Tabitha en nog vele anderen.

Je kan een kaartje voor jezelf (25-50 euro) kopen of korting voor jezelf en zes anderen fiksen door een groepsticket (220 euro) te nemen.

Het festival is aan de Tramkade in Den Bosch. Dat ligt op nog geen tien minuten lopen van het station. Je kan in de buurt parkeren maar er is maar beperkt plaats.

Blommenkindersfestival in Roosendaal (zondag)

Tijdens het Blommenkindersfestival in Roosendaal is de muziekkeuze net iets anders dan in Den Bosch. In het Vrouwenhofpark is vooral muziek uit de jaren ’60, ’70 en ‘80 te horen. Verdeeld over vier podia treden zestien bands op. Verder is er ook nog een festivalmarkt.

Vanaf 13.30 uur gaat het los in het Vrouwenhofpark. Het festivalterrein ligt op een flinke wandeling van het station. Bussen 2 en 3 brengen je wat dichterbij maar ook dan moet je nog een goed kwartier lopen. Een kaartje voor het Blommenkindersfestival kost 17 euro en koop je online.

Een heerlijk sfeertje op het Blommenkindersfestival van vorig jaar. Foto: organisatie

Natuurfietstocht Groene Mantel in Oss (zondag)

Wil je echte 'blommen' zien, in plaats van 'blommenkinders', dan kan je zondag naar Oss. Daar is een natuurfietstocht. Een IVN-natuurgids leidt je 35 kilometer door de Groene Mantel.

De tocht begint om 10.00 uur en duurt vijf uur. De groep vertrekt vanaf parkeerplaats bij Hotel-Restaurant De Naaldhof, aan de Docfalaan 22 in Oss. Deelname is gratis.

Tips?

