'Plaatselijk kan het zaterdagmiddag even fors tekeergaan', weerman waarschuwt voor stevig onweer

Hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Casper Hootsen van Weer.nl waarschuwt voor stevige onweersbuien die zaterdagmiddag over de provincie trekken. Plaatselijk kan er - over de hele dag gemeten - zo'n vijftig millimeter neerslag vallen.

De zaterdag begon, na de regen- en onweersbuien die vrijdagavond en -nacht over het land trokken, aangenaam met een temperatuur van 19 tot 22 graden. "Dat was wel even fijn", knikt Hootsen. "Donderdag en vrijdag noteerden we rond kwart over negen 's ochtends al op veel plekken 30 graden of zelfs meer. Nu stond er een licht briesje uit het westen. Wel met een paar buien, maar dat hoort erbij."

Samengeklonterde buien

En zo zal het weer deze zaterdag ook wel een beetje blijven, volgens de weerman van Weer.nl. Hij spreekt van 'wat samengeklonterde buien'. "Soms regent het hard en soms wat minder hard. Op andere plaatsen is het droog, maar wel wat grijzig."

In het noorden en oosten van Brabant is de bewolking dunner en is een waterig zonnetje te zien. "Daar halen we ook de hoogste maximale waarden, tot tegen de 30 graden", vertelt Hootsen. "In het westen wordt het 25 graden en in de strook daartussen zo'n 28 graden. Met het oplopen van de temperatuur zien we zaterdagmiddag weer meer regen- en onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan het echt even fors tekeergaan. Misschien valt er over de hele dag op een enkele plek meer dan vijftig millimeter. Maar op andere plekken valt er dus een stuk minder, maar een paar millimeter."

Halverwege de week meer buien

Zaterdagnacht blijft het een graad of 18. "Met verspreid nog een regen- of onweersbui." De zondag begint net zoals deze zaterdag met wolken en lokaal een bui. Het wordt 's middags 25 graden rond Roosendaal en Bergen op Zoom en 29 in het noordoosten van Brabant. "In het noordoosten zien we de zon ook het meest", vertelt Hootsen. "Hoe meer je naar het zuidwesten gaat, hoe meer stapelwolken je ziet. Maar ook daar is er vier tot acht uur zonneschijn."

Na zondag neemt de temperatuur - ondanks de zon - ietsje af. "Dan komt er wat koelere lucht, maar maandag is het nog altijd 26 graden en dinsdag 28. Pas halverwege de week komen er meer buien."