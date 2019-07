'Hitte-explosie' wordt jonge tapir Joep fataal: 'Hij heeft zich in 40 graden te druk gemaakt'

De hitte van de afgelopen dagen is te zwaar geweest voor één van dieren in Dierenpark Zie-Zoo in Volkel. De jonge tapir Joep is afgelopen nacht aan de 'hitte-explosie' overleden, meldt het park zaterdag op Facebook.

Joeps verzorgers hebben de afgelopen dagen alle zeilen bijgezet om de dieren door de warme dagen heen te loodsen. "Hij had een badje om te zwemmen en er was genoeg schaduw", vertel zijn verzorger Eeg Manders. "Maar het is een klein pubertje dat zich toch veel te druk heeft gemaakt."

'Hitte onderschat'

Joep liet zich ondanks de twee dagen boven de veertig graden maar moeilijk afremmen. "Hij wil zo graag spelen. En leg maar aan een dier uit dat hij echt beter in de schaduw moet gaan liggen. Hij heeft onderschat hoe heet het was. " Volgens Manders is het dier uiteindelijk bevangen door de hitte en overleden.

"Het is de natuur, maar dit is wel heel erg zuur", vertelt Manders. "Vooral ook omdat het nu weer jaren kan duren voor wij een tapirjong krijgen."

Onverwacht

Joep werd begin februari geboren en zijn komst was toen een totale verrassing. Pas op het laatste moment hadden de verzorgers van zijn moeder door dat ze zwanger was. Het leek er namelijk op dat de mannetjestapir niet zo geïnteresseerd in haar was.